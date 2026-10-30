Verslag vrije training

Formule 1 GP van Mexico

F1 GP van Mexico: Charles Leclerc sneller dan Kimi Antonelli in VT1

De Ferrari-coureur voerde de openingstraining aan op Autodromo Hermanos Rodriguez, een sessie waarin 10 rookies in actie kwamen

Ed Hardy

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 19:41

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Charles Leclerc was overtuigend de snelste in de eerste vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico. Hij versloeg nummer twee Kimi Antonelli in een sessie waaraan 10 rookies deelnamen.

De Ferrari-coureur noteerde een 1m18.128s, zes tienden sneller dan de aanstaand Formule 1-kampioen, wiens Mercedes-teamgenoot Frederik Vesti de top drie completeerde met een 1m18.861s.

Vesti – die instapte voor George Russell – was een van de 10 rookies die in VT1 in actie kwamen, waarbij alle teams behalve Ferrari een jong talent inzetten, omdat Mexico een goede plek is om dat te doen doordat de sessie onder niet-representatieve omstandigheden wordt verreden.

Niet alleen begint de sessie minstens 90 minuten eerder dan de kwalificatie en de race op respectievelijk zaterdag en zondag, ook ontwikkelt de baan zich gedurende het weekend flink omdat die door het jaar heen zelden wordt gebruikt.

Die ontwikkeling was al vroeg in de training zichtbaar: Leclerc zette aanvankelijk de toon met een 1m21.965s, waarna de rondetijden voortdurend omlaag gingen en Antonelli op harde banden al snel 1.151s sneller ging.

De 20-jarige pakte bij zijn volgende run nog eens zeven tienden, met een 1m20.155s, voordat Leclerc de lat opnieuw lager legde met een 1m19.197s, 0.303s sneller dan de daaropvolgende ronde van Antonelli.

Beide coureurs domineerden de vroege runs ronduit, terwijl er problemen met de power unit waren bij de Red Bull van Isack Hadjar, voordat Lewis Hamilton zich ermee bemoeide en na 25 minuten met een 1m19.869s naar de derde plaats ging.

De Ferrari-coureur ging vervolgens in zijn volgende run met een 1m19.137s 0.060s sneller dan iedereen, voordat aan het begin van de tweede helft van de sessie van een uur de runs op zachte banden begonnen.

Dat begon met Leclerc, die met een 1m18.128s 1.009s sneller ging dan de richttijd van zijn teamgenoot op harde banden, kort voordat Antonelli met een 1m18.787s 0.659s langzamer was.

Coureurs buiten de top drie hadden het moeilijker in de omstandigheden met weinig grip: technische problemen plaagden Audi-invaller Freddie Slater, terwijl het McLaren-duo Leonardo Fornaroli en Oscar Piastri van de baan schoot in sector één.

Leonardo Fornaroli, McLaren

Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Piastri – op de plek waar hij vorig jaar de leiding in het kampioenschap verloor – kreeg zijn MCL40 gewoon niet aan de praat en kwam op zijn ronde op zachte banden met nog 15 minuten te gaan 1.248s tekort.

In plaats daarvan was het Vesti die zich vooraan meldde: hij ging met een 1m18.861s naar de derde plaats en zat slechts 0.080s achter Antonelli.

Rond dat moment veroorzaakte Jak Crawford een korte virtual safety car, nadat hij in de Aston Martin van Lance Stroll bij bocht 1 was stilgevallen, voordat de coureurs voor de laatste 10 minuten terugkeerden naar de hardere compounds.

Zo bleef Leclercs 1m18.128s ongeslagen, respectievelijk 0.659s en 0.733s sneller dan Antonelli en Vesti, terwijl Hamilton als vierde eindigde door 0.738s toe te geven.

De vijfde plaats ging naar Ayumu Iwasa, de Red Bull-vervanger van Max Verstappen en regerend Super Formula-kampioen, die op mediums een 1m19.113s reed, voor Pierre Gasly op zachte banden op de zesde plaats.

De Alpine-coureur noteerde een 1m19.210s, terwijl Fernando Alonso (+1.229s), Piastri (+1.248s), Oliver Bearman (+1.284s) en Arvid Lindblad de top 10 completeerden (+1.350s).

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VT1

Alle statistieken

Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Interval Banden Km/u 1 C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'18.128

S 198.320 2 A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 30

+0.659

1'18.787

0.659 S 196.661 3 F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+0.733

1'18.861

0.074 S 196.477 4 L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 25

+0.738

1'18.866

0.005 S 196.464 5 A. Iwasa Red Bull Racing 36 Red Bull Red Bull 23

+0.985

1'19.113

0.247 M 195.851 6 P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 33

+1.082

1'19.210

0.097 S 195.611 7 F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 29

+1.229

1'19.357

0.147 M 195.249 8 O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 30

+1.248

1'19.376

0.019 S 195.202 9 O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 28

+1.284

1'19.412

0.036 M 195.114 10 A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 30

+1.350

1'19.478

0.066 S 194.952 11 I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 21

+1.417

1'19.545

0.067 S 194.787 12

N. Tsolov Racing Bulls

91 RB Red Bull 29

+1.476

1'19.604

0.059 S 194.643 13 N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.480

1'19.608

0.004 M 194.633 14

G. Minì Alpine

62 Alpine Mercedes 22

+1.818

1'19.946

0.338 S 193.810 15 R. Hirakawa Haas F1 Team 50 Haas Ferrari 30

+1.854

1'19.982

0.036 M 193.723 16 C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 31

+1.878

1'20.006

0.024 M 193.665 17

L. Fornaroli McLaren

67 McLaren Mercedes 25

+2.107

1'20.235

0.229 S 193.112 18 S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 31

+2.267

1'20.395

0.160 M 192.728 19 J. Crawford Aston Martin Racing 34 Aston Martin Honda 15

+2.675

1'20.803

0.408 M 191.755 20 L. Browning Williams 46 Williams Mercedes 33

+2.741

1'20.869

0.066 M 191.598 21

F. Slater Audi

98 Audi Audi 14

+2.817

1'20.945

0.076 H 191.418 22 C. Herta Cadillac-Ferrari 25 Cadillac Ferrari 30

+3.237

1'21.365

0.420 M 190.430 Volledige uitslag

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