Formule 1 GP van Mexico

Waar Fernando Alonso de plank misslaat over het niveau in de F1

Liam Lawson heeft gewezen op een groter geheel voorbij de vraag of coureurs die momenteel in Formule 1 rijden het "verdienen" om daar te zijn – het is in de eerste plaats te moeilijk om er te komen

Stuart Codling

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 19:40

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Toen Fernando Alonso na de Grand Prix van de Verenigde Staten van afgelopen weekend in Austin verklaarde dat "de kwaliteit van de coureurs in het onderste derde deel van de grid erg laag is", stak hij onbedoeld zijn hand in een wespennest.

Terwijl Alonso deze week in Mexico bij zijn kritiek bleef en daarbij Alex Albon eruit pikte, namen veel andere coureurs het voor de Williams-coureur op. Albon zelf zei: "We hebben geen pay drivers meer. Sterker nog, ik zou zeggen dat de grid de sterkste is die hij in lange tijd is geweest."

De vraag of een bepaalde coureur het 'verdient' om in de Formule 1 te zitten, is complexer dan het lijkt. Het is niet per se zo dat er een omgekeerd verband is tussen de kwaliteiten van een coureur en het budget dat hij meebrengt. Sergio Pérez brengt bijvoorbeeld aanzienlijke sponsoring mee naar het Cadillac-team, en toch zou het moeilijk te beargumenteren zijn dat hij zijn plek dit jaar niet met prestaties heeft gerechtvaardigd – zoals blijkt uit zijn recente contractverlenging.

Maar zoals Liam Lawson opmerkte toen hem werd gevraagd naar zijn visie op de ophef over de rijstandaarden, speelt budget een grotere rol bij het creëren van ongelijkheden veel verder naar beneden op de formuleladder.

"Ik denk dat het grotere punt is dat het te moeilijk is om in de Formule 1 te komen", zei hij.

"Het is te duur voor mensen om op te groeien en te proberen erin te komen. En dus denk ik dat er zoveel coureurs zijn die nooit, maar dan ook nooit de kans krijgen om te laten zien wat ze in een raceauto kunnen.

"Door de jaren heen zijn er veel gevallen geweest van coureurs van wie je waarschijnlijk zou zeggen dat ze het minder verdienden, die de kans kregen in plaats van andere coureurs. Dus ik heb het gevoel dat het in de Formule 1 altijd zo is geweest. Eerlijk gezegd voelt het alsof het meer die kant op gaat.

"Het is gewoon te moeilijk. De toegang is heel, heel lastig. Het is geweldig dat er nu twee stoeltjes extra zijn, maar het is een sport met 22 stoeltjes in de wereld.

"Het is heel, heel zwaar om erin te komen. Ik heb het gevoel dat het altijd gewoon te moeilijk is geweest om erin te komen. Dat is waarschijnlijk het grotere probleem."

Lawsons stelling is in veel opzichten heel aannemelijk. In het tijdperk van de budgetplafonds zijn de teams afgeschermd en op zichzelf waardevolle franchises geworden. Sommige, zoals Haas en Williams, hebben misschien een lager totaalbudget dan andere of minder technische infrastructuur – een erfenis uit het vorige tijdperk – maar ze leven niet meer van race tot race, zoals vroeger. Een coureur die budget meebrengt is nu mooi meegenomen, in plaats van noodzakelijk.

Lawson himself benefitted from Red Bull's backing, though its young-driver scheme is infamously brutal

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Historisch gezien trokken teams hoger op de grid vanzelf de gezondste sponsoren aan, omdat zij de meeste exposure kregen, waardoor de achterhoedeteams afhankelijk waren van pay drivers die vaak uiteenlopende kwaliteiten hadden. Het was een publiek geheim. Er is een apocrief verhaal over pay driver Ricardo Rosset uit het midden van de jaren 90, die zich steevast ver van het tempo kwalificeerde: naar verluidt verwisselden de vermoeide Tyrrell-monteurs de 'R' en de 'T' op zijn paddockscooter, zodat er "tosser" stond.

Hoewel de FIA in de kwalificatie de 107%-regel invoerde om gevaarlijk langzame coureurs te elimineren, werden de achterhoedeteams in de jaren 2000 waarschijnlijk steeds afhankelijker van betalende coureurs door de machinaties van de F1-politiek. De verdeel-en-heerstactiek van voormalig rechtenhouder Bernie Ecclestone leidde tot opeenvolgende versies van de Concorde Agreement, het commerciële contract van de F1, die de topteams enorm bevoordeelden bij de verdeling van het prijzengeld.

De F1 heeft nu een financieel veel eerlijkere regeling, maar de opstapklassen draaien nog altijd op geld – en veel ook. De weg naar de F1 laat zich misschien het best uitdrukken in een Venn-diagram waarin de verschillende verzamelingen bestaan uit steenrijke ouders, goede sponsorconnecties en/of enige steun vanuit het juniorprogramma van een F1-team.

Zelfs Esteban Ocon, wiens vader bij kartbanen in vuilnisbakken zocht naar banden die de rijke kinderen maar één keer hadden gebruikt voordat ze die weggooiden, kreeg een helpende hand van Lotus en Mercedes. Niet iedereen kan op jonge leeftijd als talent worden ontdekt.

"Ik heb niet echt nagedacht over het niveau van de grid dit jaar en wie er wel of niet verdient te zitten", zei Lawson.

"Maar ik denk dat de sport op de een of andere manier gewoon makkelijker toegankelijk moet worden. Want zelfs gaan karten is gewoon waanzinnig duur. En vanaf heel jonge leeftijd nu – ik denk dat ik er als kind in Nieuw-Zeeland mee wegkwam, ik kreeg ook heel goede steun van heel vrijgevige mensen om me heen.

"Maar ik denk dat het al op jonge leeftijd begint, waarbij zelfs in de kartsport een kind met zes of zeven motoren tegenover een kind staat dat niet kan testen, niet op nieuwe banden kan rijden. Het is gewoon altijd een nadeel. Dus ja, het is een sport waarin het materiaal een groot verschil maakt."

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