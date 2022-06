Contract Dutch Grand Prix

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort heeft een contract tot eind 2023, met de optie om de deal voor nog eens twee jaar te verlengen. Gezien het succes van de eerste editie in 2021 lijkt het een formaliteit dat de Formule 1 inderdaad tot eind 2025 in Zandvoort te bewonderen is. Afhankelijk van de bezoekerscijfers en de komst van nieuwe races zal tegen die tijd gesproken worden over een nieuw contract.

Contractduur van de F1-races op de huidige kalender

Hieronder vindt je een overzicht van alle huidige Grands Prix en de duur van hun contract. Een aantal historische races moet vrezen voor een plekje op de kalender.

Grand Prix van België - Spa-Francorchamps: 2022

Het contract voor de Belgische Grand Prix op het iconische circuit van Spa loopt na de editie van 2022 af. De race staat onder grote druk en het is maar de vraag of de Formule 1 de komende jaren in België gaat racen. Door de komst van nieuwe landen moeten er oude circuits verdwijnen. Spa zet in op meer entertainment in de hoop hun hachje te redden.

Grand Prix van Monaco - Monte Carlo: 2022

Ook de toekomst van de meest iconische Formule 1-race van allemaal is onzeker. Het contract is afgelopen en er is vooralsnog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe deal. De organisatie in Monaco is niet bereid om met een enorme zak geld over de brug te komen. Volgens F1 CEO Stefano Domenicali ligt er iets verderop in Nice al een plan klaar voor een stratenrace.

Grand Prix van Frankrijk - Paul Ricard: 2022

Ook in Frankrijk loopt het contract met de Formule 1 eind dit jaar af. De race op Paul Ricard staat eveneens onder grote druk vanwege een gebrek aan populariteit, zowel bij de rijders als bij de fans. Ook de bereikbaarheid en de faciliteiten houden te wensen over. De race voldoet niet aan de entertainmentwaarde die de Formule 1 verlangt. Mogelijk wordt er een roulatieschema met een race in België of Duitsland bedacht, maar de kans lijkt klein dat Frankrijk de komende jaren een vaste plek heeft op de kalender.

Grand Prix van Oostenrijk - Red Bull Ring: onbekend

De enige Formule 1-race waarvan de duur van het contract niet bekend is, is de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull Ring staat op basis van het eerdere contract in elk geval tot 2022 op het programma. Eind 2020 liet Red Bull-adviseur Dr. Helmut Marko weten dat er een nieuwe, meerjarige deal getekend is. De duur daarvan is nooit formeel aangekondigd, maar gezien de populariteit van de race en het belang voor Red Bull lijkt het aannemelijk dat deze race de komende jaren gewoon op de kalender staat.

Grand Prix van Mexico - Autodromo Hermanos Rodriguez: 2023

Na de editie van 2023 loopt het contract van Mexico met de Formule 1 af. De race had een contract tot eind 2022, maar doordat de editie in 2020 vanwege het coronavirus geen doorgang kon vinden, is er een jaar aan vastgeplakt. Het is wel de vraag of er na dat jaar nog een plekje op de kalender beschikbaar is voor Mexico-Stad.

Grand Prix van Japan - Suzuka: 2024

Het circuit van Suzuka staat - met een onderbreking van twee jaar in 2007 en 2008 - al sinds 1987 op de Formule 1-kalender. De race verlengde vorig jaar het contract met drie seizoenen tot eind 2024. Gezien het belang van de Japanse markt en de uitdagende baan lijkt de GP voorlopig veilig, maar niets is zo veranderlijk als de Formule 1.

Grand Prix van Italië - Monza: 2024

De Italiaanse GP op het Autodromo Nazionale di Monza staat tot eind 2024 op de Formule 1-kalender. Het complex heeft de voorbije jaren flink geïnvesteerd in de faciliteiten en zal de komende jaren nog verder opgeknapt worden. Logischerwijs is de race zeer belangrijk voor Ferrari.

Grand Prix van Groot-Brittannië - Silverstone: 2024

De Formule 1-race op Silverstone staat minimaal tot eind 2024 op het programma. De nieuwe deal werd in 2019 getekend na lange onderhandelingen over de financiële voorwaarden. Silverstone heeft veel historische waarde voor de Formule 1: het circuit vormde namelijk het decor van de allereerste F1-race meetellend voor het wereldkampioenschap, op 13 mei 1950.

Grand Prix van Azerbeidzjan - Baku: 2024

Het stratencircuit in Baku heeft een contract tot eind 2024. In eerste instantie zou de deal in 2023 aflopen, maar door de coronapandemie kon er in 2020 niet geracet worden. Daarom werd een eenjarige verlenging afgesproken.

Grand Prix van Brazilië - Interlagos: 2025

Het Formule 1-contract met het circuit van Interlagos in Sao Paulo loopt door tot en met 2025. De verlenging werd eind 2020 beklonken. Lange tijd ging het gerucht dat de sport zou verhuizen naar een gloednieuw circuit in Rio de Janeiro, maar dat project liep vertraging op.

Grand Prix van Emilia-Romagna - Imola: 2025

Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola staat tot minimaal 2025 op de Formule 1-kalender. Het Italiaanse circuit keerde tijdens de coronacrisis terug op het programma en dwong daarmee een meerjarig contract af.

Grand Prix van de Verenigde Staten - Circuit of the Americas: 2026

De Formule 1 is nog zeker tot eind 2026 te gast op het Circuit of the Americas in Austin. De deal werd begin 2022 verlengd. De sport is de afgelopen jaren enorm populair geworden, met name door de Netflix-hitserie Drive to Survive.

Grand Prix van Spanje - Circuit de Barcelona-Catalunya: 2026

Eind 2021 verlengde de Formule 1 het contract met Barcelona voor vijf jaar, tot eind 2026. De race in de metropool stond lange tijd onder druk vanwege verouderde faciliteiten en gebrek aan financiële middelen. In de coronacrisis vonden beide partijen elkaar toch, met een verlenging van de deal als resultaat. Wel werd afgesproken dat het complex onder handen genomen zou worden.

Grand Prix van Hongarije - Hungaroring: 2027

De Hongaarse Formule 1-race wordt al sinds 1986 verreden op de Hungaroring. Het huidige contract loopt door tot eind 2027. De eerdere deal liep tot 2026, maar werd met een jaar verlengd nadat de Grand Prix in 2020 door de coronacrisis achter gesloten deuren moest plaatsvinden.

Grand Prix van Singapore - Marina Bay Street Circuit: 2028

De Formule 1 racet de komende jaren nog op het unieke stratencircuit in Singapore. De nachtrace staat tot en met 2028 op het programma. Begin 2022 werd een nieuwe, zevenjarige deal gesloten. De race stond in 2020 en 2021 door de coronacrisis niet op de kalender.

Grand Prix van Abu Dhabi - Yas Marina Circuit: 2030

In december 2021 kondigde de Formule 1 een meerjarige deal aan met Abu Dhabi. De sport zal er minimaal tot eind 2030 te gast zijn op het Yas Marina Circuit, de baan waar Max Verstappen in 2021 in een zenuwslopende finale zijn eerste F1-wereldtitel bemachtigde. De verwachting is dat het circuit ook de komende jaren de seizoensfinale mag organiseren.

Grand Prix van Saudi-Arabië - Jeddah Cornice Circuit: 2030

De Formule 1-race in Saudi-Arabië staat minimaal tot eind 2030 op de kalender. Het land heeft een tienjarige deal gesloten met de sport. De eerste jaren wordt geracet op het stratencircuit in Jeddah, daarna moet een gloednieuw complex in Qaddiya de plaats van handeling worden.

Grand Prix van Canada - Circuit Gilles Villeneuve: 2031

Het semi-stratencircuit in Montreal staat nog tot 2031 op de Formule 1-kalender. In maart 2017 werd een meerjarig contract gesloten tot eind 2029. In 2020 en 2021 kon de sport echter niet naar Canada afreizen door de coronacrisis. Deze jaren zijn opgeteld bij het bestaande contract, wat nu tot 2031 doorloopt.

Grand Prix van Miami - Miami International Autodrome: 2031

De Formule 1 reisde in 2022 voor het eerst af naar Miami. Ondanks de onzekerheid over het spektakel, de ticketverkoop en de kwaliteit van het circuit werd al voor de eerste race een tienjarig contract getekend. Dat houdt in dat de race in Miami zeker tot 2031 op het programma staat.

Grand Prix van Australië - Albert Park: 2035

De Formule 1 brengt al sinds 1996 jaarlijks een bezoek aan Melbourne, met uitzondering van de coronajaren 2020 en 2021. Ondanks een doorlopend contract tot eind 2025 werd er onderhandeld over een nieuwe deal. Deze werd in juni 2022 bekendgemaakt, met een verlenging tot liefst 2035. In die periode zal de Grand Prix van Australië minimaal vijfmaal als seizoensopener op de kalender staan.

Grand Prix van Bahrein - Bahrain International Circuit: 2036

De race met het langstlopende Formule 1-contract is de GP van Bahrein. Deze race staat tot minimaal 2036 op de kalender. De deal werd in februari 2022 bekendgemaakt. Niet eerder in de geschiedenis van de sport werd een contract met een dergelijke looptijd afgesloten.

Nieuwkomers op de Formule 1-kalender

De F1-organisatie heeft voor de komende jaren ook al deals gesloten met nieuwe circuits die in 2023 terug moeten keren op de kalender.

Grand Prix van China - Shanghai International Circuit: 2025

Hoewel de Formule 1 al drie seizoenen niet meer in China racet, is de sport vast van plan om na de coronapandemie terug te keren in Shanghai. In november 2021 werd het contract verlengd tot 2025. China is een belangrijke markt voor de Formule 1.

Grand Prix van Las Vegas - Las Vegas: 2025

De Formule 1 wilde al jaren een race in Las Vegas en in november 2023 is het eindelijk zo ver. Er wordt geracet op een nieuw stratencircuit, wat de coureurs onder meer over The Strip voert. Nog een bijzonder detail: de race vindt al op zaterdagavond prime time plaats. De deal is in eerste instantie voor drie jaar.

Grand Prix van Qatar - Losail: 2032

Qatar verscheen in 2021 voor de eerste maal op de kalender, als vervanger van de geschrapte GP van Australië. Nog voordat er een meter was gereden, werd er al een contract voor liefst tien jaar overeengekomen. Vanwege het WK Voetbal wordt er in 2022 geen F1-race gehouden, maar daarna vindt er jaarlijks een GP plaats in Qatar. De eerste jaren zal dat op het circuit in Losail zijn, maar er wordt gewerkt aan een gloednieuw complex.

