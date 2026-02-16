F1 blijft tot en met 2032 in Barcelona, maar rouleert met Spa-Francorchamps

Dit jaar telt Spanje maar liefst twee Formule 1-races: de Grand Prix van Barcelona-Catalonië en de Grand Prix van Spanje in Madrid. Het contract met het Circuit de Barcelona-Catalunya - geliefd bij de F1-teams als testcircuit - liep oorspronkelijk eind 2026 af en dus zou dit jaar de laatste editie worden, ook omdat de Formule 1 door de toegenomen interesse uit verschillende landen niet staat te wachten op meerdere races in hetzelfde (Europese) land.

Toch zullen er de komende jaren twee races op Spaans grondgebied blijven plaatsvinden dankzij een nieuw contract tussen de Formule 1 en het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het contract is verlengd tot en met 2032, al is overeengekomen dat er alleen in 2028, 2030 en 2032 op het circuit geracet zal worden.

De race op het nieuwe Madrileense circuit, genaamd Madring, zal daarbij de naam 'Grand Prix van Spanje' behouden terwijl de race in Catalonië doorgaat als 'Grand Prix van Barcelona-Catalonië'. De Formule 1 blijft tot en met 2035 in Madrid racen.

De Formule 1 blijft tot en met 2032 naar Barcelona afreizen, zij het met tussenpozen. Foto door: Formula 1

Met het nieuwe contract is tevens bevestigd dat Barcelona zijn plek op de Formule 1-kalender moet rouleren met Spa-Francorchamps. Ook dat circuit heeft het contract met de Formule 1 onlangs verlengd met meerdere jaren, maar met tussenpozen. De Grand Prix van België staat namelijk in 2027, 2029 en 2031 op de Formule 1-kalender.

"Barcelona is een fantastische stad en de Formule 1-fans daar verwelkomen ons altijd met zoveel passie, dus ik ben verheugd dat we de komende jaren blijven racen op het Circuit de Barcelona-Catalunya", zei Stefano Domenicali, de president en CEO van de Formule 1.

"Het team heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het circuit en geweldige fanfestivals georganiseerd. We kijken er dan ook naar uit om te zien hoe zij de beleving verder blijven ontwikkelen, zowel voor de bezoekers van de race als voor de stad als geheel."

(Te) veel interesse

De Formule 1 heeft de laatste jaren veel interesse gezien vanuit nieuwe en oude locaties om een Grand Prix te organiseren. Volgens Domenicali zou de sport op basis van die interesse wel ruim dertig races kunnen organiseren, maar is dat niet gewenst voor de teams en is het volgens de huidige regels ook niet mogelijk om er meer dan 24 op de kalender te zetten.

Met name de hoeveelheid races op Europees grondgebied was de Formule 1 een doorn in het oog doordat Amerika en Azië als afzetmarkten amper benut werden, maar genoeg interesse toonden in het organiseren van een Grand Prix. Zo spraken onder meer Thailand en Zuid-Korea de wens uit gastheer te zijn van een Formule 1-race terwijl de sport zelf ook toewerkt naar een race op Afrikaans grondgebied. Daar zijn onder meer Zuid-Afrika en Rwanda aan de weg aan het timmeren om de Formule 1 binnen te halen.

Dit jaar vindt ook de laatste Formule 1 Grand Prix van Nederland plaats. Het circuit van Zandvoort had het contract met slechts één jaar verlengd en besloten om van de editie van 2026 de laatste te maken. Die plek op de kalender wordt vanaf 2027 opgevuld door de Grand Prix van Portugal, op het circuit van Portimão.