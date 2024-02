Honda en Suzuka verlengen contract met Formule 1 tot en met 2029

Suzuka is sinds 1987 – met een korte onderbreking – de vaste gastheer van de Grand Prix van Japan, maar als een van de weinige circuits had het nog geen gegarandeerde plaats op de kalender na dit seizoen. Het nieuwe contract is niet zo lang als dat van bijvoorbeeld Australië (dat loopt tot 2035) en Bahrein (tot 2036), maar met vijf jaar is het wel langer dan de vorige overeenkomst die drie seizoenen liep. Dat het contract verlengd zou worden, komt niet als een verrassing, zeker niet nadat bekend werd dat Honda zich voor de komende jaren aan de Formule 1 heeft gecommitteerd als partner van Aston Martin.

"Suzuka is een speciaal circuit en maakt deel uit van het DNA van de sport", reageert Formule 1-CEO Stefano Domenicali op de nieuwe overeenkomst. "Ik ben dan ook verheugd dat F1 er tot minstens 2029 zal blijven racen. Onze Japanse fans omarmen de sport met een passie die uniek is in zijn soort. We kijken ernaar uit om de komende jaren samen te werken met de promotor om de fans de ervaring te geven die ze verdienen."

Fans op Suzuka Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

De Japanse Grand Prix werd in 2020 en 2021 niet georganiseerd vanwege de coronapandemie, maar sinds 2022 is de race weer van de partij. De twee laatste edities werden een prooi voor Max Verstappen. Vooral de editie van 2022 zal nog lang herinnerd worden, destijds won de Nederlander in een bizarre ontknoping de wereldtitel.

De deal met Suzuka is goed nieuws voor de echte F1-fan die houdt van klassieke circuits. De overeenkomst verkleint namelijk de kans voor Osaka. De Japanse stad hoopte in navolging van Miami, Las Vegas en Madrid een Grand Prix op een stratencircuit de Formule 1 in huis te halen. En hoewel de autoriteiten van Osaka hebben aangegeven dat er een tweede Japanse evenement zou kunnen komen, lijkt de kans klein dat F1 akkoord gaat met twee races die slechts 130 kilometer van elkaar verwijderd liggen, zeker gezien de drukke kalender.

De Japanse GP wordt dit jaar om logistieke redenen al in april gehouden, tussen Australië en China.