Na de bekendmaking dat Madrid vanaf 2026 op de Formule 1-kalender staat, heeft ook Osaka onthuld dat het graag een Grand Prix wil organiseren. De derde stad van Japan ziet veel voordelen in het aantrekken van de koningsklasse van de autosport en hoopt over een aantal jaar een GP-race in de stad te huisvesten. Waar in Spanje met de komst van Madrid het circuit van Barcelona moet vrezen voor hun plekje op de kalender, hoopt Osaka samen met Suzuka op de kalender te staan. "Het zou fantastisch zijn voor Japan om twee races te hebben, we zijn een grootmacht op autogebied", verklaart hoofd van toerisme van Osaka Hiroshi Mizohata in een exclusief gesprek met Motorsport.com.

Om te zien wat er nodig is voor het organiseren van een GP was er afgelopen seizoen een delegatie vanuit Osaka naar Singapore afgereisd om het F1-weekend in de stadstaat met eigen ogen te aanschouwen. Door het bezoek aan die race is het vuurtje alleen maar aangewakkerd, want Mizohata zag met name positieve punten. "F1 is een perfecte katalysator om van Osaka een internationale toeristenstad te maken", vertelt de Japanner. "Om dat te bewerkstelligen, is het nodig om rijke mensen vanuit Amerika, Europa en Australië aan te trekken. We geloven ook dat F1 ons kan helpen om luxe hotelketens naar Osaka te halen en het nachtleven nieuw leven in te blazen." Dat laatste is iets wat Mizohata in Singapore gezien heeft. "Het was heel anders dan het beeld dat ik van F1 had. Er waren veel evenementen in de hele stad en er waren meetings tussen luxe merken in hotels", herinnert de toeristische topman zich. Officieel is er vanuit Osaka nog geen contact met de FIA en de FOM gelegd, maar er zijn wel verkennende gesprekken gevoerd. Naar verluidt zijn de Japanners na de gesprekken alleen maar enthousiaster geworden.

Het is nog niet zeker wat voor circuit Osaka wil gebruiken. Het is mogelijk dat de Japanse stad een permanent circuit aan laat leggen, maar ook een stratencircuit ligt op tafel. Tevens is het denkbaar dat de stad een soortgelijk circuit als Madrid gaat gebruiken, waarbij een gedeelte van het circuit over de openbare weg loopt en een gedeelte over een permanent circuit. Mocht het laatste plan doorgang vinden, dan is het zeer waarschijnlijk dat het gebied waar de Osaka Expo gebouwd wordt de plek wordt waar de coureurs langsrazen.

Financiën

Naast het bepalen waar het circuit moet komen is ook de financiering nog een heikel punt. Osaka is nog aan het onderzoeken op welke manier het project bekostigd kan worden. Motorsport.com heeft vernomen dat het een soortgelijke constructie als in Zandvoort wil gebruiken, waar door sponsors en private geldschieters de Grand Prix betaald wordt. "Het wordt moeilijk om het circuit rendabel te maken, maar als je de economische impact op de stad meerekent kan het goed uitpakken", vertelt Mizohata, die ook uitlegt dat het plan niet op korte termijn uitgevoerd kan worden. "Ik kan nu nog niet zeggen hoe lang het gaat duren, maar het gaat een plan voor de lange termijn worden. Ik heb van Singapore gehoord dat het lang duurde voordat ze hun eerste evenement organiseerden, dus het zal [voor ons] niet snel gebeuren. Maar als er een kans komt, dan pakken we die."