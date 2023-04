Azerbeidzjan maakte in 2016 zijn debuut op de Formule 1-kalender als gastheer van de Grand Prix van Europa. Sinds 2017 staat het evenement in Baku als de Grand Prix van Azerbeidzjan op de kalender. Het stratencircuit was in de afgelopen jaren goed voor de nodige memorabele momenten, waardoor de race ook wel als een moderne klassieker wordt omschreven.

Nadat de promotor van de Grand Prix eerder dit weekend al had laten doorschemeren dat de gesprekken over een verlenging van het contract de goede kant opgingen, maakte de Formule 1 zaterdag wereldkundig dat er een nieuw contract is ondertekend, waardoor Baku nog zeker tot en met 2026 een Grand Prix zal organiseren.

“Het Baku City Circuit is uitgegroeid tot een enorm populaire baan”, laat Stefano Domenicali, de president en CEO van de Formule 1, in een persverklaring weten. “Het circuit is ongelofelijk en levert altijd het nodige drama op. Enkele van de meest spannende races in de recente geschiedenis van de sport vonden plaats op deze baan. Het doet ons dan ook goed om de samenwerking met Azerbeidzjan voort te kunnen zetten.”

“Sinds we in 2016 voor het eerst dit evenement organiseerden, heeft de sport een enorme impact op de stad en op het land gehad. Niet alleen economisch, maar ook sociaal en cultureel”, zegt Farid Gayibov, de minister voor Jeugd en Sport van Azerbeidzjan. “De Grand Prix van Azerbeidzjan is iets geworden waar het hele land trots op is en nu dus nog drie jaar langer een bron van inspiratie en spanning zal blijven. De vorige zes races behoorden tot de beste en meest dramatische in de lange geschiedenis in de Formule 1 en we kijken uit naar nog meer magische momenten in de komende drie jaar, te beginnen met dit weekend.”

Het stratencircuit van Baku is dit weekend het decor voor de eerste sprintrace van 2023. Charles Leclerc begint de korte krachtmeting vanaf pole-position, nadat hij eerder op zaterdag de snelste tijd had gereden in de nieuwe sprint shootout. Ook de hoofdrace op zondag start de Monegask vooraan. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde voor de sprintrace en vertrekt als tweede in de Grand Prix. De race in Baku is voor het eerst uitverkocht.