Officieel: Grand Prix van Hongarije blijft tot en met 2032 op F1-kalender

De Grand Prix van Hongarije wordt al sinds 1986 afgewerkt op de Hungaroring. Dit jaar staat de 38ste editie op het programma. Het is de voorlaatste race voor de Formule 1-zomerstop en dat zal volgend jaar ook het geval zijn. Hongarije kan dan in het weekend van 19 tot en met 21 juli 2024 rekenen op een bezoek van de koningsklasse. Daarna volgen er nog minimaal acht edities. Zo beschikte de Grand Prix van Hongarije al over een deal tot en met 2027, maar is die opengebroken en met nog eens vijf jaren verlengd. Het betekent dat de Formule 1 tot en met 2032 een bezoek zal brengen aan Hongarije.

Het nieuws komt na een eerdere aankondiging dat de Hungaroring ingrijpend wordt vernieuwd. Zo zijn verschillende faciliteiten op het verder fraaie circuit verouderd en wil de organisatie graag met de tijd meegaan. Het betekent concreet dat er een nieuwe hoofdtribune komt en ook een nieuw pitgebouw. Met deze toekomstplannen kan de Hungaroring ook meteen voldoen aan de wensen van Formula One Management.

Het heeft de weg vrijgemaakt voor een langere deal tussen F1 en de Hongaarse Grand Prix, tot vreugde van Formule 1 CEO Stefano Domenicali. "Het is geweldig om de contractverlenging van de Hongaarse Grand Prix met nog eens vijf extra jaren dit weekend te kunnen aankondigen. Dit is een prachtig circuit dicht bij de fantastische stad Boedapest. Het is een race waar onze coureurs en fans echt naar uitkijken. Verder is het goed om te zien dat de promotor stappen zet om zowel de faciliteiten als ook de beleving voor onze fans te verbeteren. Dat is eigenlijk wat we van alle circuits op de kalender verwachten", geeft Domenicali meteen een signaal af.

Dat Hongarije als Europees circuit nog zo'n langlopend contract krijgt, is best opmerkelijk. Zo liggen veel Europese races onder een vergrootglas, omdat de koningsklasse steeds meer wedstrijden buiten Europa aan de kalender toevoegt. Op het Noord-Amerikaanse continent ligt het aantal met Miami, Montreal, Austin en Las Vegas inmiddels op vier, terwijl F1 op termijn ook graag terug wil naar Afrika en groeimogelijkheden ziet in Azië. Door deze ontwikkelingen rest de vraag hoeveel Europese races FOM op termijn nog wil organiseren en kan het dringen worden voor de resterende plekjes. Zo moet Spa-Francorchamps het voor 2024 waarschijnlijk doen met een éénjarige deal en heeft de organisatie in Zandvoort al eerder aan deze website laten weten dat het 'geen vanzelfsprekendheid' is na 2025 nog jaarlijks op de F1-planning te staan. Een roulatiesysteem zou reëel kunnen zijn, ook als Duitsland op termijn terug wil komen met financiële steun van de VW Group.

Video: Een virtueel rondje over de Hungaroring met Max Verstappen