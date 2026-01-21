Contracten F1-circuits: Zo lang staan deze races nog op de Formule 1-kalender

Hoe lang staat Dutch GP nog op de F1-kalender?

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort staat in 2026 voor het laatst op de Formule 1-kalender. Na dit jaar vertrekt de koningsklasse van de autosport uit Zandvoort. Eind 2024 maakte de organisatie van de race bekend dat het contract met een jaar verlengd werd, maar dat in 2026 de Formule 1 voor het laatst te gast is op het duinencircuit. Met name de kabinetsplannen rond de BTW-verhoging en de ietwat afnemende interesse in het evenement werden aangedragen als belangrijkste argumenten. Wel wordt voor deze laatste editie uitgepakt met een sprintrace op de zaterdag.

Contractduur van de F1-races

Hieronder vind je een overzicht van alle Grands Prix die dit jaar - of vanaf 2027 - op de kalender staan en de duur van hun contract.

Grand Prix van Azerbeidzjan - Baku: 2026

Het stratencircuit in Baku verlengde tijdens de editie van 2023 het contract met enkele jaren tot en met 2026. Het is, naast Barcelona, het enige circuit dat dit jaar dus zal moeten onderhandelen over een nieuw contract - wat op papier een goede mogelijkheid lijkt, aangezien dit stratencircuit door de jaren heen enkele spectaculaire races heeft opgeleverd.

Grand Prix van Las Vegas - Las Vegas: 2027

De eerste deal van Las Vegas met de Formule 1 was voor slechts drie jaar - tot en met 2025 dus. Gezien het unieke karakter van de race, en het feit dat de Formule 1 zelf de promotor is van het evenement, is het logisch dat de GP nog vele jaren op het programma staat. De eerste verlenging werd in juni 2025 bekendgemaakt: een nieuwe deal voor 2026 en 2027. De verwachting is echter dat de race nog vele jaren langer zal blijven, maar de contracten worden per enkele jaren verlengd - in tegenstelling tot veel andere circuits.

Grand Prix van Mexico - Autodromo Hermanos Rodriguez: 2028

De organisatie van de Grand Prix van Mexico had er alle vertrouwen in dat de race ook zou kunnen voortbestaan zonder thuisheld Sergio Pérez - en dat was ook het geval, want het contract werd in 2025 verlengd tot en met 2028. In 2026 keert Pérez echter weer terug in de Formule 1, dus de organisatie zal hopen er nog meer jaren aan vast te kunnen plakken.

Grand Prix van Portugal - Portimão: 2028

De Formule 1 keert in 2027 weer terug naar Portugal, een race die direct de Grand Prix van Nederland opvolgt op de kalender wanneer deze na 2026 verdwijnt. Het circuit van Portimão stond in 2020 voor het eerst op de kalender vanwege de coronapandemie, maar de organisatie werkte na de laatste editie van 2021 aan een terugkeer. Die komt er in 2027, zij het in eerste instantie slechts voor twee jaar.

Grand Prix van Singapore - Marina Bay Street Circuit: 2028

De Formule 1 blijft ook de komende jaren actief op het stratencircuit van Singapore. De populaire nachtrace is vastgelegd tot en met 2028. Begin 2022 werd daarvoor een nieuw contract afgesloten met een looptijd van zeven jaar. De Grand Prix ontbrak in 2020 en 2021 op de kalender vanwege de coronapandemie.

Grand Prix van Japan - Suzuka: 2029

Het circuit van Suzuka maakt, op een onderbreking in 2007 en 2008 na, al sinds 1987 deel uit van de Formule 1-kalender. In februari 2024 werd het contract verlengd tot en met eind 2029. Met het oog op het grote belang van de Japanse markt en de terugkeer van Honda als motorleverancier lijkt de toekomst van de race voorlopig verzekerd, tot tevredenheid van veel fans en coureurs.

Grand Prix van Brazilië - Interlagos: 2030

Het contract tussen de Formule 1 en het circuit van Interlagos in São Paulo loopt tot en met 2030. Bij de editie van 2023 werd aangekondigd dat de toen nog twee jaar resterende overeenkomst met vijf jaar werd verlengd. Lange tijd deden geruchten de ronde over een mogelijke verhuizing naar een nieuw circuit in Rio de Janeiro, maar dat plan liep vertraging op en lijkt inmiddels volledig van de baan.

Grand Prix van Abu Dhabi - Yas Marina Circuit: 2030

In december 2021 maakte de Formule 1 bekend een meerjarige overeenkomst te hebben gesloten met Abu Dhabi. Daarmee blijft de sport in elk geval tot en met eind 2030 actief op het Yas Marina Circuit, het circuit waar Max Verstappen in 2021 in een zenuwslopende ontknoping zijn eerste wereldtitel veroverde. De kans is groot dat de baan ook de komende jaren het decor blijft voor de seizoensafsluiting.

Grand Prix van Saudi-Arabië - Jeddah Cornice Circuit: 2030

De Grand Prix van Saudi-Arabië blijft in ieder geval tot en met eind 2030 onderdeel van de Formule 1-kalender. Het land tekende een overeenkomst voor tien jaar met de sport. Voorlopig wordt er nog gereden op het stratencircuit van Jeddah, waarna een nieuw circuitcomplex in Qaddiya het stokje moet overnemen. Oorspronkelijk was het de bedoeling om alleen in 2021 en 2022 in Jeddah te racen, maar in januari 2023 werd dat contract verlengd tot minstens 2027.

Grand Prix van China - Shanghai International Circuit: 2030

Na meerdere jaren afwezigheid door de coronacrisis keerde de Formule 1 in 2024 terug naar Shanghai. In november 2021 was het contract al verlengd tot en met eind 2025, maar de toekomst van de race bleef lange tijd onduidelijk. Eind 2024 werd echter een nieuwe overeenkomst voor vijf jaar aangekondigd, waardoor de Grand Prix van China tot zeker 2030 op de Formule 1-kalender blijft staan.

Grand Prix van België - Spa-Francorchamps: 2031

De Formule 1-toekomst van de Grand Prix van België was lange tijd onzeker. Het circuit moest volgens F1 haar faciliteiten upgraden en meer aan entertainment doen om de fans langs de baan te vermaken. Daarin heeft de organisatie grote stappen gezet en dat is beloon met een nieuw contract, al is dat wel via een roulatiesysteem. Spa-Francorchamps staat tot en met 2031 op de kalender, maar ontbreekt in 2028 en 2030 om op die manier plaats te bieden voor een ander circuit. Het is nog niet bekend welk circuit dat wordt.

Grand Prix van Italië - Monza: 2031

De Grand Prix van Italië op het Autodromo Nazionale di Monza blijft tot en met eind 2031 onderdeel van de Formule 1-kalender. Het circuit heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de infrastructuur en zal ook de komende periode verder worden gemoderniseerd. Voor Ferrari is de race vanzelfsprekend van groot belang. Lange tijd bestond er onzekerheid over de toekomst van dit iconische evenement, maar in november 2024 werd duidelijk dat er een nieuwe meerjarige overeenkomst is afgesloten.

Grand Prix van Hongarije - Hungaroring: 2032

De Grand Prix van Hongarije wordt sinds 1986 verreden op de Hungaroring. Het huidige contract loopt tot en met eind 2032. De vorige overeenkomst was geldig tot 2027, maar tijdens het raceweekend van 2023 werd bekendgemaakt dat de samenwerking met vijf jaar is verlengd. Daarmee blijft de Hongaarse race in ieder geval tot 2032 op de Formule 1-kalender staan.

Grand Prix van Qatar - Losail: 2032

Qatar maakte in 2021 zijn debuut op de Formule 1-kalender als vervanger van de geannuleerde Grand Prix van Australië. Nog voordat de eerste race was verreden, werd al een contract voor tien jaar afgesloten. In 2022 werd vanwege het WK voetbal geen Formule 1-race georganiseerd, maar daarna staat Qatar weer jaarlijks op de kalender. Voorlopig wordt er gereden op het circuit van Losail, terwijl er ondertussen wordt gewerkt aan een volledig nieuw complex.

Grand Prix van de Verenigde Staten - Circuit of the Americas: 2034

Het Circuit of the Americas heeft ondanks de drie races in de Verenigde Staten als enige de eer om ook als de Grand Prix van de Verenigde Staten door het leven te gaan. Het circuit heeft de afgelopen jaren bezoekersrecords gezet, wat de explosieve groei van de sport in de VS heeft bevestigd. Het heeft eind 2025 ook geresulteerd in een contractverlenging van acht jaar, waardoor COTA tot en met 2034 op de F1-kalender staat.

Grand Prix van Groot-Brittannië - Silverstone: 2034

De Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone blijft in elk geval tot en met eind 2034 onderdeel van de Formule 1-kalender. De eerdere overeenkomst zou na de editie van 2024 aflopen, maar in 2025 maakte het circuit in Northamptonshire bekend dat het contract met tien jaar is verlengd. Silverstone heeft bovendien een bijzondere historische betekenis voor de sport, aangezien hier op 13 mei 1950 de allereerste Formule 1-race voor het wereldkampioenschap werd verreden.

Grand Prix van Canada - Circuit Gilles Villeneuve: 2035

Het semi-stratencircuit van Montréal maakt tot en met 2035 deel uit van de F1-kalender. In 2025 werd bekend dat het Circuit Gilles Villeneuve een nieuw contract had getekend met de Formule 1. Het oorspronkelijke contract liep al door tot en met 2031, maar deze werd met nog eens vier jaar verlengd.

Grand Prix van Spanje - Barcelona en Madrid: 2035

De Formule 1 blijft tot en met 2035 afreizen naar Spanje, al belooft het seizoen 2026 een bijzondere te worden voor dit land. Het contract met Barcelona loopt namelijk dit jaar af, maar dit jaar markeert ook het begin van de Grand Prix van Spanje in Madrid. De Spaanse hoofdstad bouwt volop aan het nieuwe circuit, dat deels over bestaande wegen verloopt en heeft een contract tot en met 2035 op zak. Barcelona wil op haar beurt niet opgeven en heeft de wens uitgesproken om alsnog deel uit te maken van de kalender - mogelijk kan dat via het roulatiesysteem gebeuren.

Grand Prix van Monaco - Monte Carlo: 2035

Het traditionele stratencircuit van Monaco was jarenlang een onzekere kwestie als het ging over contracten. Het prinsdom levert met name iconische kwalificaties op, maar de races worden vaak omschreven als optochten omdat inhalen met de huidige generatie F1-auto's haast onmogelijk is op deze krappe straten. Het leverde een flinke strijd op om een contractverlenging af te dwingen, iets wat in 2024 al voor het eerst gebeurde, waarna in 2025 nog eens vier jaar extra overeengekomen was. Zodoende zal de race tot en met 2035 op de kalender staan, zij het wel op een andere datum dan normaal: het eerste weekend van juni - met als gevolg dat er geen 'dubbel' meer is met de legendarische Indy 500 op dezelfde dag.

Grand Prix van Bahrein - Bahrain International Circuit: 2036

Bahrein zorgde voor flink wat opschudding toen in 2022 bekendgemaakt werd dat het land nog tot en met 2036 Formule 1-races mag organiseren. Nog niet eerder in de geschiedenis was er zo'n groot contract afgesloten met een circuit - totdat de Red Bull Ring die eer overnam in 2025 met een contractverlenging van zestien jaar.

Grand Prix van Australië - Albert Park: 2037

De Formule 1 reist sinds 1996 jaarlijks af naar Melbourne, met uitzondering van de coronajaren 2020 en 2021. Hoewel er nog een contract liep tot eind 2025, werd er al onderhandeld over een nieuwe overeenkomst. Die werd in juni 2022 aangekondigd en verlengde de race tot maar liefst 2035. In die periode staat de Grand Prix van Australië minimaal vijf keer gepland als seizoensopener. In december 2022 kwamen daar nog eens twee extra jaren bij, waardoor de race nu tot en met 2037 op de kalender staat.

Grand Prix van Miami - Miami International Autodrome: 2041

Sinds 2022 staat de Grand Prix van Miami op de kalender. Het nieuwe circuit kreeg meteen genoeg tijd om zich te bewijzen, want F1 wees meteen een contract van tien jaar toe. Hoewel er over het spektakel op het Miami International Autodrome nog de nodige twijfels zijn, is het contract in 2025 verlengd met nog eens tien jaar. Zodoende werd dit de eerste race die nog tot in de jaren 40 op de F1-kalender staat.

Grand Prix van Oostenrijk - Red Bull Ring: 2041

Net als Miami is ook Oostenrijk tot en met 2041 gastheer van een Formule 1 Grand Prix. Net als veel andere circuits werd in 2025 een nieuwe megadeal aangekondigd. De Red Bull Ring is een uniek circuit gelegen in de bergen, met de nodige hoogteverschillen. Het is bovendien een circuit waar inhalen zeker niet onmogelijk is gebleken door de vele rechte stukken en zware remzones. Het is bovendien een race die geliefd is bij de Nederlandse fans, mede doordat hier een aantal van de eerste Max Verstappen-tribunes kwamen te staan.

Overzicht: de contracten van F1-circuits

Grand Prix Contract tot eind Grand Prix van Nederland 2026 Grand Prix van Azerbeidzjan 2026 Grand Prix van Las Vegas 2027 Grand Prix van Portugal (vanaf 2027) 2028 Grand Prix van Singapore 2028 Grand Prix van Mexico 2028 Grand Prix van Japan 2029 Grand Prix van Brazilië 2030 Grand Prix van Abu Dhabi 2030 Grand Prix van Saudi-Arabië 2030 Grand Prix van China 2030 Grand Prix van Italië 2031 Grand Prix van België 2031 Grand Prix van Qatar 2032 Grand Prix van Hongarije 2032 Grand Prix van de Verenigde Staten 2034 Grand Prix van Groot-Brittannië 2034 Grand Prix van Spanje (Barcelona/Madrid) 2035 Grand Prix van Canada 2035 Grand Prix van Monaco 2035 Grand Prix van Bahrein 2036 Grand Prix van Australië 2037 Grand Prix van Miami 2041 Grand Prix van Oostenrijk 2041