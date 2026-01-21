Contracten F1-circuits: Zo lang staan deze races nog op de Formule 1-kalender
De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren flink gegroeid, tot de 24 races van nu. Wanneer lopen de contracten af van de races en welke GP's komen er bij? Motorsport.com zet de contracten op een rij.
Hoe lang staat Dutch GP nog op de F1-kalender?
De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort staat in 2026 voor het laatst op de Formule 1-kalender. Na dit jaar vertrekt de koningsklasse van de autosport uit Zandvoort. Eind 2024 maakte de organisatie van de race bekend dat het contract met een jaar verlengd werd, maar dat in 2026 de Formule 1 voor het laatst te gast is op het duinencircuit. Met name de kabinetsplannen rond de BTW-verhoging en de ietwat afnemende interesse in het evenement werden aangedragen als belangrijkste argumenten. Wel wordt voor deze laatste editie uitgepakt met een sprintrace op de zaterdag.
Contractduur van de F1-races
Hieronder vind je een overzicht van alle Grands Prix die dit jaar - of vanaf 2027 - op de kalender staan en de duur van hun contract.
Grand Prix van Azerbeidzjan - Baku: 2026
Het stratencircuit in Baku verlengde tijdens de editie van 2023 het contract met enkele jaren tot en met 2026. Het is, naast Barcelona, het enige circuit dat dit jaar dus zal moeten onderhandelen over een nieuw contract - wat op papier een goede mogelijkheid lijkt, aangezien dit stratencircuit door de jaren heen enkele spectaculaire races heeft opgeleverd.
Grand Prix van Las Vegas - Las Vegas: 2027
De eerste deal van Las Vegas met de Formule 1 was voor slechts drie jaar - tot en met 2025 dus. Gezien het unieke karakter van de race, en het feit dat de Formule 1 zelf de promotor is van het evenement, is het logisch dat de GP nog vele jaren op het programma staat. De eerste verlenging werd in juni 2025 bekendgemaakt: een nieuwe deal voor 2026 en 2027. De verwachting is echter dat de race nog vele jaren langer zal blijven, maar de contracten worden per enkele jaren verlengd - in tegenstelling tot veel andere circuits.
Grand Prix van Mexico - Autodromo Hermanos Rodriguez: 2028
De organisatie van de Grand Prix van Mexico had er alle vertrouwen in dat de race ook zou kunnen voortbestaan zonder thuisheld Sergio Pérez - en dat was ook het geval, want het contract werd in 2025 verlengd tot en met 2028. In 2026 keert Pérez echter weer terug in de Formule 1, dus de organisatie zal hopen er nog meer jaren aan vast te kunnen plakken.
Grand Prix van Portugal - Portimão: 2028
De Formule 1 keert in 2027 weer terug naar Portugal, een race die direct de Grand Prix van Nederland opvolgt op de kalender wanneer deze na 2026 verdwijnt. Het circuit van Portimão stond in 2020 voor het eerst op de kalender vanwege de coronapandemie, maar de organisatie werkte na de laatste editie van 2021 aan een terugkeer. Die komt er in 2027, zij het in eerste instantie slechts voor twee jaar.
Grand Prix van Singapore - Marina Bay Street Circuit: 2028
Grand Prix van Japan - Suzuka: 2029
Grand Prix van Brazilië - Interlagos: 2030
Grand Prix van Abu Dhabi - Yas Marina Circuit: 2030
Grand Prix van Saudi-Arabië - Jeddah Cornice Circuit: 2030
Grand Prix van China - Shanghai International Circuit: 2030
Grand Prix van België - Spa-Francorchamps: 2031
De Formule 1-toekomst van de Grand Prix van België was lange tijd onzeker. Het circuit moest volgens F1 haar faciliteiten upgraden en meer aan entertainment doen om de fans langs de baan te vermaken. Daarin heeft de organisatie grote stappen gezet en dat is beloon met een nieuw contract, al is dat wel via een roulatiesysteem. Spa-Francorchamps staat tot en met 2031 op de kalender, maar ontbreekt in 2028 en 2030 om op die manier plaats te bieden voor een ander circuit. Het is nog niet bekend welk circuit dat wordt.
Grand Prix van Italië - Monza: 2031
Grand Prix van Hongarije - Hungaroring: 2032
Grand Prix van Qatar - Losail: 2032
Grand Prix van de Verenigde Staten - Circuit of the Americas: 2034
Het Circuit of the Americas heeft ondanks de drie races in de Verenigde Staten als enige de eer om ook als de Grand Prix van de Verenigde Staten door het leven te gaan. Het circuit heeft de afgelopen jaren bezoekersrecords gezet, wat de explosieve groei van de sport in de VS heeft bevestigd. Het heeft eind 2025 ook geresulteerd in een contractverlenging van acht jaar, waardoor COTA tot en met 2034 op de F1-kalender staat.
Grand Prix van Groot-Brittannië - Silverstone: 2034
Grand Prix van Canada - Circuit Gilles Villeneuve: 2035
Het semi-stratencircuit van Montréal maakt tot en met 2035 deel uit van de F1-kalender. In 2025 werd bekend dat het Circuit Gilles Villeneuve een nieuw contract had getekend met de Formule 1. Het oorspronkelijke contract liep al door tot en met 2031, maar deze werd met nog eens vier jaar verlengd.
Grand Prix van Spanje - Barcelona en Madrid: 2035
De Formule 1 blijft tot en met 2035 afreizen naar Spanje, al belooft het seizoen 2026 een bijzondere te worden voor dit land. Het contract met Barcelona loopt namelijk dit jaar af, maar dit jaar markeert ook het begin van de Grand Prix van Spanje in Madrid. De Spaanse hoofdstad bouwt volop aan het nieuwe circuit, dat deels over bestaande wegen verloopt en heeft een contract tot en met 2035 op zak. Barcelona wil op haar beurt niet opgeven en heeft de wens uitgesproken om alsnog deel uit te maken van de kalender - mogelijk kan dat via het roulatiesysteem gebeuren.
Grand Prix van Monaco - Monte Carlo: 2035
Het traditionele stratencircuit van Monaco was jarenlang een onzekere kwestie als het ging over contracten. Het prinsdom levert met name iconische kwalificaties op, maar de races worden vaak omschreven als optochten omdat inhalen met de huidige generatie F1-auto's haast onmogelijk is op deze krappe straten. Het leverde een flinke strijd op om een contractverlenging af te dwingen, iets wat in 2024 al voor het eerst gebeurde, waarna in 2025 nog eens vier jaar extra overeengekomen was. Zodoende zal de race tot en met 2035 op de kalender staan, zij het wel op een andere datum dan normaal: het eerste weekend van juni - met als gevolg dat er geen 'dubbel' meer is met de legendarische Indy 500 op dezelfde dag.
Grand Prix van Bahrein - Bahrain International Circuit: 2036
Bahrein zorgde voor flink wat opschudding toen in 2022 bekendgemaakt werd dat het land nog tot en met 2036 Formule 1-races mag organiseren. Nog niet eerder in de geschiedenis was er zo'n groot contract afgesloten met een circuit - totdat de Red Bull Ring die eer overnam in 2025 met een contractverlenging van zestien jaar.
Grand Prix van Australië - Albert Park: 2037
Grand Prix van Miami - Miami International Autodrome: 2041
Sinds 2022 staat de Grand Prix van Miami op de kalender. Het nieuwe circuit kreeg meteen genoeg tijd om zich te bewijzen, want F1 wees meteen een contract van tien jaar toe. Hoewel er over het spektakel op het Miami International Autodrome nog de nodige twijfels zijn, is het contract in 2025 verlengd met nog eens tien jaar. Zodoende werd dit de eerste race die nog tot in de jaren 40 op de F1-kalender staat.
Grand Prix van Oostenrijk - Red Bull Ring: 2041
Net als Miami is ook Oostenrijk tot en met 2041 gastheer van een Formule 1 Grand Prix. Net als veel andere circuits werd in 2025 een nieuwe megadeal aangekondigd. De Red Bull Ring is een uniek circuit gelegen in de bergen, met de nodige hoogteverschillen. Het is bovendien een circuit waar inhalen zeker niet onmogelijk is gebleken door de vele rechte stukken en zware remzones. Het is bovendien een race die geliefd is bij de Nederlandse fans, mede doordat hier een aantal van de eerste Max Verstappen-tribunes kwamen te staan.
Overzicht: de contracten van F1-circuits
|Grand Prix
|Contract tot eind
|Grand Prix van Nederland
|2026
|Grand Prix van Azerbeidzjan
|2026
|Grand Prix van Las Vegas
|2027
|Grand Prix van Portugal (vanaf 2027)
|2028
|Grand Prix van Singapore
|2028
|Grand Prix van Mexico
|2028
|Grand Prix van Japan
|2029
|Grand Prix van Brazilië
|2030
|Grand Prix van Abu Dhabi
|2030
|Grand Prix van Saudi-Arabië
|2030
|Grand Prix van China
|2030
|Grand Prix van Italië
|2031
|Grand Prix van België
|2031
|Grand Prix van Qatar
|2032
|Grand Prix van Hongarije
|2032
|Grand Prix van de Verenigde Staten
|2034
|Grand Prix van Groot-Brittannië
|2034
|Grand Prix van Spanje (Barcelona/Madrid)
|2035
|Grand Prix van Canada
|2035
|Grand Prix van Monaco
|2035
|Grand Prix van Bahrein
|2036
|Grand Prix van Australië
|2037
|Grand Prix van Miami
|2041
|Grand Prix van Oostenrijk
|2041
