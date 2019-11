Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Mexico

Winnaars:

Mercedes en de hoogte van het Autodromo Hermanos Rodriguez, het was de afgelopen jaren geen gelukkige combinatie. De eerste twee edities sinds de terugkeer op de kalender werden weliswaar gewonnen, maar dat kwam volgens Toto Wolff doordat de Mercedes-motor in die jaren mijlenver voor lag. Naarmate Ferrari en in mindere mate Red Bull Racing die kloof dichtten, werden de problemen van de Zilverpijlen ook groter. Tot de editie van 2019. Over één ronde kwam men nog steeds tekort, maar de racepace was competitief. Tel daar een betere tactiek bij op en de dertiende zege van dit seizoen was ineens binnen handbereik. Lewis Hamilton klaarde uiteindelijk de klus, natuurlijk wel weer met enig gemekker over de boordradio vanwege een 'te vroege' stop. Het bleek uiteindelijk, door de lage bandenslijtage, juist een gouden greep. De Brit deed zelf echter ook een duit in het zakje. Hij bleef foutloos en verkocht zijn huid (terecht) een keer duur in gevecht met Max Verstappen in de eerste bocht. De agressiviteit die neutrale fans graag van een kampioen zien.

Diezelfde agressiviteit toonde Sergio Perez ook. En ach hoe kon het ook anders, aangevuurd door duizenden enthousiaste Mexicanen op de tribune. Perez heeft sowieso een prima 'track record' in zijn thuisrace. Hij finishte er vorig jaar niet, maar scoorde in alle andere uitgaven punten. In de editie van 2019 was dit - zoals vooraf voorspeld - deels aan het missen van Q3 te danken. De Mexicaan profiteerde van de vrije bandenkeuze en peuzelde zo de jongens voor hem op, die noodgedwongen op softs moesten starten. De Grand Prix van Mexico onderstreepte bovendien de goede vorm van Perez. Op zijn DNF in Singapore na is hij alle races sinds de zomerstop in de top-acht geëindigd. Een schril contrast met teamgenoot Lance Stroll, die enkel in Japan twee puntjes verzamelde.

Perez hield in de slotfase Daniel Ricciardo achter zich om het feest compleet te maken. Alhoewel de Australiër hem op verser rubber nog best had mogen pakken, kan Ricciardo ook als winnaar de boeken in. Hij vertrok als enige coureur op de hardste band en profiteerde zo eigenlijk van hetzelfde tactische voordeel als Perez. Het bracht de goedlachse man uit Perth naar P8. Alhoewel we bij Renault altijd twee weken moeten wachten om te weten of een puntenfinish ook echt staat, lijkt hij zijn eerste formele punten sinds Monza binnen te hebben. Een welkome opsteker voor Renault, maar ook voor Ricciardo zelf. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen zat er op zaterdag namelijk even doorheen. Op de baan waar hij vorig jaar nog pole pakte, sneuvelde hij dit jaar in Q2. Een treurig beeld, Ricciardo gehurkt in een hoekje, was het gevolg. Op zondagmiddag kon Ricciardo gelukkig alweer iets meer lachen. Het is nog altijd geen vetpot, maar iedere opsteker is momenteel welkom voor Renault.

Verliezers:

Max Verstappen riep het de afgelopen weken eigenlijk in alle toonaarden. Door het lange rechte stuk in Mexico, zou Ferrari simpelweg niet te houden zijn. En alhoewel de rode brigade de eerste startrij ook met enig fortuin in handen kreeg, bleek zondag niets minder waar. De racepace van Ferrari was simpelweg gewaagd aan die van andere topteams, al werd het echte verlies weer op tactisch vlak geleden (waarover later nog meer). Ferrari werd duidelijk verrast door de geringe slijtage van het Pirelli-rubber en viste vooral met de tweestopper van Charles Leclerc achter het net. De polesitter viel terug naar P4, zonder dat hij daar zelf veel aan kon doen. Een verkeerd uitgepakte tactiek en een miserabele pitstop waren daar debet aan. Alhoewel het achteraf altijd makkelijk praten is en Ferrari tactisch sowieso een makkelijk slachtoffer blijft, liet de stal uit Maranello - met de kennis van nu - weer steken vallen. Een vierde zege na de zomerstop was daarmee wel verkeken.

Het kon voor een topteam echter nog minder: Red Bull Racing beleefde helemaal een treurig weekend. Op het normaal geliefde jachtterrein van Mexico-Stad moest men genoegen nemen met de posities vijf en zes. Bepaald niet wat Helmut Marko in gedachten had. De eerste tegenslag kwam - hoe klein ook - al op vrijdag, met de crash van Alexander Albon. De gemiste 'track time' van de Thai hielp beide auto's niet op weg naar een ideale afstelling. Toch leek Verstappen daar niet veel last van te hebben. Hij zat op zaterdag vooral zichzelf in de weg, door een zekere pole na de crash van Bottas alsnog op het spel te zetten. Zoals eerder aangegeven, ging het team daarbij ook niet vrijuit. Op zondag volgde een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De eerste bochtencombinatie is in Mexico altijd riskant, Verstappen belandde ditmaal eens aan de verkeerde kant van de streep nadat hij en Hamilton allebei weigerden eieren voor hun geld te kiezen. Zijn inhaalactie op Bottas in het krappe stadiongedeelte was eveneens riskant. Voor ieder racershart is het mooi dat een coureur direct voor het eerste gat gaat, maar dit blijft een linke plek. De afloop is dan ook bekend. Wat restte, was schadebeperking met een ultra-lange run. Hoe lovenswaardig ook, dat was niet waar Verstappen en Red Bull voor naar Mexico kwamen.

In extremis deed Daniil Kvyat nog een overtuigende poging om het laatste plekje bij de verliezers voor zich op te eisen. Alhoewel de Rus hoge ogen gooide, komt hij toch tekort om McLaren te verdringen uit deze rubriek. Het team uit Woking is ontegenzeggelijk op de weg terug en zal dit seizoen vast 'best of the rest' worden, maar de Grand Prix van Mexico paste niet in dat beeld. Daarbij moet wel worden aangetekend dat voor hen het tegenovergestelde gold van Perez en Ricciardo: Carlos Sainz en Lando Norris werden eigenlijk gestraft voor het halen van Q3, met een start op de snel slijtende softs. Het leidde ertoe dat Sainz ten onder ging in het drijfzand van het middenveld. Norris kon zelfs dat vergeten, nadat McLaren één van de slechtste pitstops van dit jaar had laten zien. De race was daarmee om zeep, een strategische DNF het definitieve gevolg. Alhoewel de auto nog steeds goed is en P4 niet in gevaar komt, is het wel een hard gelach om Mexico puntloos te verlaten. Zeker als je bedenkt dat Sainz in de openingsfase nog even vierde lag.