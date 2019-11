Hamilton: “Je moet Verstappen altijd veel ruimte laten”

De WK-leider viel in een hectische eerste ronde op het Autodromo Hermanos Rodriguez vanaf de derde startplaats terug tot de vijfde stek. In de run naar de eerste bocht werd Hamilton eerst door Sebastian Vettel op het gras gedwongen. In de eerste bochtencombinaties moest hij verdedigen ten opzichte van Max Verstappen en verloor daarbij kortstondig de controle over zijn Mercedes. Daardoor moesten beide rijders het gras op.

Gevraagd naar zijn eerste ronde, zei de latere racewinnaar Hamilton: “Ik kwam heel goed weg en liep in op Charles. Tegelijkertijd kwam Seb dichterbij en dichterbij. Ik dacht: ‘Ik rij al op de witte lijn, ik kan nergens meer heen…’. Hij bleef maar dichterbij komen en ik moest voorkomen dat we zouden crashen toen ik op het gras reed. Ook moest ik oppassen voor zijn wielen anders zou het ook voor hem een groot ongeluk kunnen worden. Vervolgens werd ik omringd door een flinke hoeveelheid wagens. Ik remde voor bocht 1 en opeens zat Max naast me. Als je eerdere races hebt gezien, weet je dat ik Max altijd veel ruimte laat. Dat is het slimste om te doen. Maar ik kon hem deze keer weinig ruimte geven. Ik schakelde zelfs bijna Vettel uit. Mijn achterkant gleed weg en ik ging rechtstreeks het gras op, samen met Max. Ik dacht dat ik geraakt zou worden door een andere auto toen ik terugkeerde op de baan. Het was huiveringwekkend.”

Op de vraag of hij Verstappen anders behandelt dan andere rijders, antwoordde Hamilton: “Ja. Elke rijder is anders. Sommige coureurs zijn ontzettend slim, agressief en anderen doen domme dingen. Op basis van de ervaring die je hebt opgedaan door met elkaar te racen geef je bepaalde rijders meer ruimte. Bij anderen is dat niet nodig, zij hebben vrij veel respect. Met Max is het vrij aannemelijk dat je elkaar raakt als je hem niet wat extra ruimte laat, dus meestal doe je dat.”

Wolff: "Actie Vettel had heel vervelend kunnen eindigen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat de eerste seconden van de race heel wat slachtoffers hadden kunnen maken als Hamilton niet zo verstandig had gereden: “Dit is duidelijk een combinatie van talent en ervaring. Hij is geweldig. In een aantal gevallen haalde hij zichzelf uit situaties die ook het einde van zijn race hadden kunnen betekenen. In Montreal met Sebastian, waar hij op miraculeuze wijze contact met Sebastian voorkwam. Vervolgens hier op het rechte stuk en een paar seconden later zij-aan-zij met Max in bochten 2 en 3. Hij schijnt de geweldige vaardigheid te hebben om zijn auto op de juiste plaats te positioneren.”

De Oostenrijker vond de actie van Vettel bij de start wel op het randje: “Het was een heel stevige actie. De wielen kwamen dicht bij elkaar. Dat kan met zulke snelheden op het rechte stuk heel vervelend eindigen.”

Met medewerking van Scott Mitchell en Jack Benyon