Analyse: Spannende F1-stoelendans in 2024 en 2025 op komst

De F1-transfercarroussel zit dit seizoen aardig op slot. Alleen Logan Sargeant is nog niet zeker van zijn plekje bij Williams, bij alle andere renstallen liggen de coureurs in ieder geval volgend jaar nog vast. Ook zijn er maar weinig verschuivingen ten opzichte van begin 2023 te zien, alleen Daniel Ricciardo reed aan het begin van dit jaar nog niet voor zijn werkgever AlphaTauri. Het is dus allemaal wat tam.

Na het laatste seizoen met de huidige technische regels - 2025 - beloofd het wel een spektakel te worden. Alleen Max Verstappen bij Red Bull Racing [tot eind 2028] en Oscar Piastri bij McLaren [tot eind 2026] liggen tot na dat seizoen vast. Het is geen gekke gedachte dat de andere rijders nog even de kat uit de boom kijken, want een verlenging van een contract zet de eigen loopbaan serieus op het spel. De nieuwe motorreglementen kunnen namelijk het hele veld door elkaar gooien, wat bijvoorbeeld bij de laatste regelwijziging in 2014 ook al gebeurde.

In dat jaar werd namelijk voor het laatst een compleet nieuwe motorenformule geïntroduceerd en, we kunnen er niet omheen, Mercedes was bij de introductie verreweg de beste. Ferrari en Renault hadden hun zaakjes significant minder goed voor elkaar. De voorsprong van Mercedes was dusdanig groot dat ze tot en met 2021 alle constructeurskampioenschappen wisten te bemachtigen.

Red Bull PowerTrains op achterstand?

Hoewel alleen de contouren van het nieuwe reglement nog maar zichtbaar zijn, is de verwachting dat voor Honda, Ferrari, Renault en Mercedes een eenvoudigere taak te wachten staat dan voor nieuwe leveranciers Audi en Red Bull Powertrains/Ford. Vraag maar aan Honda, dat in 2015 zijn herintrede in de Formule 1 maakte, hoe moeilijk het is om een nieuwe, competitieve motor te bouwen.

Het enige wat we zeker weten is dat de teams keihard werken aan de nieuwe krachtbronnen op basis van nattevingerwerk en geruchten. Dat maakt het voor de coureurs en hun management bijzonder lastig om voor 2026 te gokken welke fabrikanten er goed voor staan en naar welk team een overstap geen goed idee is. Iedereen wil eenzelfde gok nemen als Lewis Hamilton nam in 2014 toen hij McLaren verliet voor Mercedes. Dat is de droom van de coureurs.

Daarom is het eigenlijk best opvallend dat Verstappen al een gok genomen heeft om tot en met 2028 voor Red Bull op de grid te verschijnen. De Nederlander tekende zijn contract al ten tijde dat het eigen Powertrains nog maar in de kinderschoenen stond. Toch was de drievoudig Formule 1-kampioen bij het tekenen niet bang dat het een mislukte samenwerking gaat worden. "Ik bedoel, ik voel me tevreden bij het team", antwoordde de Limburger op een vraag van Motorsport.com. "Natuurlijk hebben we in '26 andere motoren, maar daar maak ik me geen zorgen over. We gaan het voor die tijd in orde maken. Ik zei in '21 al dat er geen reden is om het team te verlaten, ik geloof in het team."

Aston Martin: Honda betrokken bij rijderskeuze

Bij het team van Aston Martin gaat er in 2026 heel wat veranderen. Honda komt binnen en neemt de positie van motorenleverancier over van Mercedes. Teambaas Mike Krack onthult dat de Japanners zich ook bezig houden met welke coureur in de auto moet zitten. "Het gaat nu niet meer om alleen maar geld", aldus de Luxemburger. "Daar wordt ook over gesproken, maar de coureurs - en zeker hun management - hebben veel meer vragen. Ze willen alles van de motoren weten, maar ook het track record is van belang. Ook de huidige status van het team wordt meegewogen."

Bij Alpine ligt de focus voorlopig niet op de rijderskeuze, maar zetten ze alles op alles om de 2026-motor de beste te laten zijn. "We zijn heel tevreden met de coureurs, maar het is niet onze voornaamste zorg", vertelt teambaas Bruno Famin. "Dat is namelijk het best mogelijke voor het team te krijgen, de beste performance en de best mogelijke motor te ontwikkelen. Dan heb ik het over de 2026-motor. Dat doen we voor al het andere. We zijn tevreden met de coureurs, laten we dan ook een goed pakket bouwen."

Onzekerheid bij coureurs

Waar het ene na het andere team naar buiten brengt heel ver te zijn met de ontwikkeling, zijn de coureurs nog in het ongewisse. "Het is voor ons als coureurs heel lastig om precies te zien waar we als team staan", vertelt Ferrari-man Charles Leclerc, een van de coureurs die mogelijk een gok gaat wagen en de stap naar een ander team kan gaan zetten. "Ik focus me natuurlijk op mezelf en Ferrari, maar ik heb nog geen kans gehad om in de sim te zitten. Zo gauw ik dat gedaan heb, kan ik er meer over zeggen. Voor nu is het heel lastig om te zeggen welk team verder is dan de ander."

Ook Red Bull-coureur Sergio Perez, voor wie het lang niet zeker is of hij tegen die tijd nog bij zijn huidige werkgever rijdt, vindt het lastig voorspellingen te doen. "We houden absoluut de situatie goed in de gaten, maar het is heel lastig om te voorspellen wat er gaat gebeuren", aldus de Mexicaanse rijder. "We proberen allemaal het beste contract eruit te slepen, waar we denken het competitiefste te zijn. In mijn geval heb ik nog een jaar contract, dus ik heb in dat opzicht geen haast."

Bij Nico Hülkenberg heerst er wat meer rust, de Duitser vindt 2026 nog een heel eind. "Er is nog een heel groot gat tot die tijd", vertelt de Haas-coureur. "Het klinkt als een grote verandering. Ik denk dat we ons daar begin volgend jaar zorgen over gaan maken. De stoelendans gaat flink op gang komen volgend jaar. Ik denk dat alles vrij natuurlijk op zijn plek gaat vallen. Dat gaat afhangen van wat er gebeurt, hoe je presteert en hoe hoog je waarde is."

Zo is er nog heel veel onzeker richting 2026, zowel op coureurs- als constructeursvlak. Het enige wat wel zeker lijkt, is dat we interessante jaren op de coureursmarkt gaan meemaken.

F1-update: Vijf sleutelmomenten die Max Verstappen zijn derde F1-titel opleverden