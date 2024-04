Analyse: Hoe staat de Formule 1-rijdersmarkt er nu voor?

De Formule 1-transfermarkt is volop in ontwikkeling. Achter de schermen zoeken alle coureurs na het beste zitje en Nico Hülkenberg is de laatste die zijn toekomst aan een team verbindt. De Duitser stapt over naar Sauber en heeft daar een meerjarige deal ondertekend, waardoor hij in ieder geval in het eerste jaar van het Audi-fabrieksteam aanwezig is. Het nieuws heeft grote impact voor de rest van de markt. Hoe staat de rijdersmarkt er nu voor?

Audi wil doorpakken

Het eerste wat duidelijk is, is dat Audi niet voor spek en bonen in de Formule 1 mee wil doen. De Duitse fabrikant hield lange tijd de kaarten tegen de borst, maar is ondertussen hoog spel aan het spelen. In een vroeg stadium van het huidige seizoen sijpelde al door dat de fabrikant er alles aan deed om de droomkandidaten Carlos Sainz en Hülkenberg aan te trekken. Het eerste puzzelstukje is met het aantrekken van Hülkenberg gelegd, Sainz moet de volgende zijn. Naar verluidt heeft de Spanjaard een lucratief aanbod gekregen, hij hoeft in theorie alleen zijn handtekening onder de verbintenis te zetten. Ook Mercedes en Red Bull dingen naar de diensten van de huidige Ferrari-coureur, dus het wordt een lastige keuze.

Nico Hülkenberg is binnen, nu wacht Audi op Sainz Foto door: Motorsport Images

Het betekent dat Valtteri Bottas en Zhou Guanyu een langer verblijf bij Sauber lijken te kunnen vergeten. Alleen wanneer Sainz besluit niet om op het aanbod in te gaan, is er plek voor een van beiden. Het is goed voor te stellen dat laatstgenoemde coureur hoopt op een plek bij Mercedes of Red Bull, maar of bij een van beide teams plek vrijkomt, valt nog te bezien. De laatste weken zijn de geluiden dat Max Verstappen bij Red Bull blijft steeds luider, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft hopen op de komst van de Nederlander. Mercedes heeft nog Andrea Kimi Antonelli achter de hand, maar of de Italiaan nu al geschikt wordt bevonden is ook nog verre van zeker.

Wat doet Haas?

Bij Haas komt na het vertrek van Hülkenberg een plekje vrij. De kans dat Oliver Bearman in ieder geval voor de Amerikaanse renstal in 2025 op de grid staat is vrij groot. Bearman debuteerde dit seizoen in Jeddah toen Sainz met een blindedarmontsteking moest toekijken en maakte indruk met P7. Haas was al geïnteresseerd en die race zorgde ervoor dat de interesse vanuit het team alleen maar groter werd.

Oliver Bearman maakte indruk in Jeddah en lijkt op weg naar Haas Foto door: Mark Sutton

Kevin Magnussen beschikt ook over een aflopend contract en is ook niet zeker. De bal ligt op dat gebied bij Haas, alhoewel het team bij de bekendmaking van het vertrek van Hülkenberg vertelde geen haast te hebben met het presenteren van de line-up voor 2025. Misschien dat de zak sponsorgeld van Zhou interessant kan zijn, maar tot nu toe wordt de naam van de Chinees niet genoemd bij de formatie uit Indianapolis.

Kansen bij Williams

Een andere optie is Williams. Alexander Albon is zo goed als zeker volgend jaar bij de formatie uit Grove te vinden, de strijd om het tweede zitje ligt wel helemaal open. Een belangrijke optie is ook hier Antonelli, zeker wanneer Wolff ziet dat het talent voor Mercedes nog iets tekort komt. Als tegenprestatie kan de Duitse fabrikant motoren en andere onderdelen tegen een zacht prijsje verkopen.

Een andere coureur voor Williams kan Logan Sargeant zijn. De Amerikaan presteert duidelijk minder dan zijn teamgenoot, maar teambaas James Vowles staat publiekelijk altijd vierkant achter zijn pupil. Wat in het voordeel van vooral Zhou spreekt, is dat hij voldoende sponsorgeld achter zich heeft. Toch is dat geen zekerheidje, want Vowles heeft vaak benadrukt dat het stoeltje niet te koop is.

Situatie RB F1 Team: Komt Lawson?

Een interessant team op de markt is RB. Liam Lawson staat na zijn invalbeurten vorig seizoen te trappelen om een fulltime-zitje te bemachtigen, maar daar is de Nieuw-Zeelander nog niet in aanmerking voor gekomen. Volgens insiders moet Red Bull komend seizoen de coureur een zitje bieden, anders kan hij ergens anders onderdak zoeken. De coureur staat er bij veel teams goed op en kan een grote rol spelen in de verdeling van de stoeltjes.