“Hopelijk breekt er dit keer geen virus uit”, reageert iemand als ik op Facebook post dat ik op het punt sta om naar Melbourne te vliegen. “Fingers crossed”, antwoord ik. Voor het eerst sinds de Australische Grand Prix in 2020 op het laatste moment werd afgeblazen wegens COVID-19, doe ik dit jaar weer verslag van de race down under.

Gelukkig ligt die ellende achter ons, maar alle herinneringen aan dat weekend komen weer bovendrijven bij het lezen van die reactie op mijn Facebook-bericht. Het was een bizarre ervaring om helemaal naar de andere kant van de wereld af te reizen om eenmaal ter plekke te horen dat de race niet doorging. Terwijl ik terugvloog naar Nederland, implodeerde het internationale vliegverkeer; bij aankomst op Schiphol was de luchthaven volledig uitgestorven. Achteraf gezien had het niet veel gescheeld of ik had vastgezeten in Australië.

Terug naar Melbourne 2020: Formule 1 Blog vanuit Melbourne: De souvenirs van een afgelaste F1-race

Ook als ik op de donderdag bij Gate 1 Albert Park binnenwandel, gaan de gedachten terug naar 2020. Op deze plek stonden duizenden fans voor een dichte poort te wachten, alvorens ze te horen kregen dat ze weer naar huis konden. Het nieuws dat het evenement was afgelast werd voor de ingang van de paddock bekendgemaakt door de bazen van de Formule 1 en de Australische Grand Prix. Ik zie de provisorisch belegde persconferentie weer helemaal voor me, als ik op weg naar het mediacentrum die plek passeer.

Een slag om de arm

Maar als het tijd is om aan het werk te gaan, verdwijnen al die zaken snel naar de achtergrond. Nadat Max Verstappen de tv-ploegen te woord heeft gestaan achter de Red Bull-garage, is het de beurt aan de geschreven media om de drievoudig wereldkampioen voor de hospitality van het team te ondervragen. De Nederlander kan in Melbourne zijn tiende overwinning op rij boeken en daarmee zijn record van vorig jaar evenaren, dus ik trap de mediasessie af met de vraag hoe zijn kansen inschat voor dit weekend. Ondanks een sterke seizoensstart houdt hij een slag om de arm: eerst maar eens een goede balans vinden voor dit circuit.

Gedurende het restant van de tien minuten die voor de geschreven pers staan gereserveerd, worden louter vragen gesteld die te maken hebben met zijn toekomst bij het team. Er is immer veel gezegd en geschreven is over een mogelijke clausule in zijn contract die hem in staat zou stellen om Red Bull voortijdig te verlaten als Helmut Marko niet langer deel uitmaakt van het team. Verstappen herhaalt dat het zijn intentie is om zijn contract volledig uit te dienen tot en met 2028. Hij voegt daar wel meteen aan toe dat hij het belangrijk vindt dat de belangrijke mensen in het team blijven, waaruit kan worden opgemaakt dat hij mogelijk toch eerder kan vertrekken als bepaalde namen - naar verluidt dus Marko - er niet meer zijn.

Bijna aanraken

Een dag later besluit ik de tweede vrije training langs de baan te kijken. Het is best interessant om een tijdje bij dezelfde bocht te staan en te zien hoe de verschillende auto’s het daar doen. Ik haal bij de receptie van het mediacentrum een hesje met daarop een nummer waarmee de FIA mij kan traceren als ik me niet netjes aan de regels houd, en wandel naar de tweede bocht. Daar is speciaal voor fotografen een hoge stellage opgebouwd, die een mooi uitzicht biedt op de eerste bochtencombinatie en het rechte stuk richting de derde bocht. Duidelijk te zien is hoe de coureurs van Alpine en Mercedes beduidend meer werk hebben aan hun auto’s. George Russell schiet zelfs voor mijn ogen het gras op.

Vervolgens wandel ik over een strook gras tussen de muur en het hek waarachter het publiek staat naar de derde en vierde bocht. Onderweg word er herhaaldelijk vriendelijk hallo naar me geroepen, waarna ik steeds even terugzwaai. Aan de binnenkant van de derde bocht kan ik de auto’s bijna aanraken. Bij de vierde bocht kun je de wagens richting de skyline van Melbourne zien rijden, wat dit een mooie plek maakt voor fotografen. Als ik aan het einde van de sessie terugwandel naar het mediacentrum, zie ik op een van de vele grote schermen die op het terrein staan opgesteld, dat Ferrari aan de leiding gaat in de tijdenlijst. Mediasessies heeft Red Bull vrijdag niet, maar voor de camera van F1TV laat Verstappen weten dat hij zich geen zorgen maakt en dat hij ondanks een momentje tijdens de eerste training waar hij wat schade aan overhield, zijn programma zo goed als volledig heeft kunnen afwerken.

Het grote nieuws van die dag komt echter van Williams Alexander Albon heeft tijdens de eerste oefensessie een auto afgeschreven en het team beschikt niet over een reservechassis. Het team laat aan het einde van de dag weten het chassis van teamgenoot Logan Sargeant aan Albon te geven, omdat het met de Thai een grotere kans op punten denkt te maken. Een logische beslissing gezien elk punt telt voor de renstal uit Grove, al maakt het team er zich niet populair mee bij de fans.

Onvoldoende zuigkracht

Op zaterdag krijg ik van een collega van Autosport een Tim Tam, een dik stuk chocoladebiscuit dat erg populair is in Australië. De lokale delicatesse wordt ook wel gebruikt voor een zogenaamde Tim Tam Slam. Hiervoor moet je twee hoeken diagonaal tegenover elkaar van het koekje afbijten. Vervolgens moet je een afgebeten hoek in een kop koffie houden, waarna je hard op de hoek aan de overzijde moet zuigen, alsof het een rietje is. Mits goed uitgevoerd, is de ervaring in je mond sensationeel, zo wordt mij verteld. Aangezien ik het nog nooit gedaan heb, staan mijn Britse collega’s erop dat ik het probeer. Helaas blijk ik niet over voldoende zuigkracht te beschikken. Het enige wat ik aan de Tim Tam Slam overhoud, is vieze vingers, wat sommigen maar al te vermakelijk lijken te vinden.

Na mijn wanprestatie is het tijd voor serieuzere zaken. Op de baan lijkt Ferrari tot diep in de kwalificatie de overhand te hebben. Maar op het moment suprême gaat Max Vertappen er met de eerste startplek vandoor. Carlos Sainz , terug van een blindedarmontsteking, maakt indruk door zich als tweede te kwalificeren. Na de persconferentie te hebben bijgewoond loop ik naar de pen om daar samen met de rest van het Nederlandse journalisten nog een paar vragen in het Nederlands aan Verstappen te kunnen stellen. Hij verwacht dat Ferrari ook ‘heel goed’ zal zijn in de race. Ook zegt hij het ‘klote’ te vinden voor Sargeant dat hij buiten zijn schuld om de race moet missen. Zelf zou hij niet zomaar zijn auto hebben afgestaan aan zijn teamgenoot. “Als dat zou gebeuren, dan zou ik mijn eigen auto ook helemaal plat rijden”, zegt Verstappen. “Dan rijdt er maar niemand.”

Bottas z’n tweede auto in Melbourne

Zondagochtend is het perfecte moment om even met een aantal woordvoerders van teams bij te kletsen. Ik ga bij McLaren langs en doe een koffie bij Sauber , dat op PR-vlak een druk weekend achter de rug heeft met Valtteri Bottas , die als halve Australiër wordt gezien door zijn relatie met Tiffany Cromwell. De Fin ging tijdens het raceweekend nog viral met een hilarische commercial voor Uber Carshare, die je niet gemist kan hebben. Daarin vertelt hij zogenaamd over zijn tweede auto in Melbourne, die volledig is aangepast aan de Australische levensstijl. Een coureur die zichzelf zo op de hak durft te nemen, daar zijn er niet veel van. “Ik zou hier eerder misschien niet genoeg zelfvertrouwen voor hebben gehad. Maar nu ik wat ouder ben, heb ik geleerd dat ik mezelf niet al te serieus moet nemen”, zei hij daar eerder in het weekend over.

Na de broodnodige cafeïne - ik begin de jetlag vanaf zaterdag pas echt te voelen - zie ik voormalig Minardi-teambaas Paul Stoddart in de paddock aan een tafeltje zitten met zijn vrouw en besluit een praatje met hem te maken. Toen ik hem in 2017 interviewde, voorspelde hij dat Verstappen meerdere wereldtitels zou winnen. “Ik had het niet verkeerd”, merkt hij lachend op. Volgens de Australiër, die nog altijd een Formule 1-tweezitter heeft die zo nu en dan van stal wordt gehaald voor een evenement, staat vast dat Verstappen ook in 2024 en 2025 kampioen wordt. “En wat er daarna in 2026 gaat gebeuren, weet niemand”, refereert hij aan de introductie van een nieuw motorreglement. Als ik verder loop ik, kom ik Damon Hill tegen. We praten over een gezamenlijke passie. En dan heb ik het niet over autosport maar over muziek. Punkmuziek om precies te zijn.

‘That tweet didn’t age well’

Een uur voor de start van de race loop ik naar de pitstraat, voordat de coureurs naar buiten rijden voor hun ‘laps to the grid’. Bij Red Bull Racing zie ik Kelly Piquet met dochter Penelope een kijkje nemen bij de auto van Verstappen. Een van de monteurs legt Penelope wat uit over de auto. Ik maak een foto en zet hem op X met als begeleidende tekst dat Penelope de auto van Max nog even goed naloopt voor de race, er niet van uitgaand dat de Limburger een uur later zijn auto vanwege een vastzittende rem in de pits moet parkeren. Social media zou social media niet zijn als er geen daarna geen reacties komen op de foto in de trant van dat Penelope niet grondig genoeg heeft gekeken. “That tweet didn’t age well”, aldus een Nederlandse F1-verslaggever.

Op dat moment ben ik met mijn aandacht echter vol bij de race. Het was een tijd geleden dat ik voor het laatst een raceverslag schreef waarin ik moest vermelden dat Verstappen niet aan de finish was gekomen - 43 races geleden om precies te zijn. Met Carlos Sainz als winnaar bevat de race echter alsnog een mooi verhaal. Deels omdat de Spanjaard natuurlijk maar net terug is van een blindedarmoperatie, maar ook omdat hij nog geen contract heeft voor volgend jaar, doordat Lewis Hamilton volgend jaar zijn plek bij Ferrari inneemt.

Toch nog vraag over Horner-saga

Na afloop van de race heeft Christian Horner een traditiegetrouw een mediasessie in de Red Bull-hospitality. Het gaat onder andere over de verrichtingen van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda en hun kansen op een Red Bull-zitje. Opvallend genoeg laat Horner weten dat er ook buiten de eigen gelederen gekeken moet worden. “We hebben net een coureur zien winnen die geen contract heeft voor volgend jaar”, zegt hij daarbij. Als een collega vraagt of Red Bull Sainz terug zou nemen, antwoordt hij dat dit niet uitgesloten kan worden na zo’n zege. Geen gekke gedachte, aangezien Sainz sinds 2023 de enige niet-Red Bull-coureur is die overwinningen heeft behaald, al weet Ralf Schumacher inmiddels te melden dat Fernando Alonso op weg is naar Red Bull.

Opvallend genoeg wordt er het hele weekend nauwelijks over de Horner-saga gesproken. Totdat de teambaas helemaal aan het einde van zijn mediasessie - eigenlijk was die al afgelopen en Horner was al bezig om op te staan - een journaliste nog snel vroeg of hij zich veilig waande: “Ja, absoluut.”

Een weekend met de nodige verrassingen dus, maar gelukkig niet zoals die in 2020.