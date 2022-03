F1-test 2022 liveblog: Verstappen in actie op de tweede testdag in Bahrein

01:45 Mercedes toont kaarten op eerste dag, Red Bull nog niet Mercedes kwam donderdag met een uitgebreide update van de W13 waarbij vooral de sidepods, of het gebrek daaraan, in het oog sprongen. Red Bull kwam op de eerste dag van de test in actie met een auto die nagenoeg hetzelfde was als in Barcelona, maar het team heeft nog wel een flinke update achter de hand. Mogelijk wordt die vandaag ingezet.