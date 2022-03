F1-test 2022 liveblog: Volg de slotdag van de test in Bahrein

03:22 Williams kon in het eerste uur van de laatste testdag al rijden, maar daar moest het team keihard voor werken. "Er was een klein probleem en door het vuur zag het er spectaculair uit", zegt Alexander Albon bij F1 TV. "Maar we hebben het opgelost, onderdelen ingevlogen en hier staan we dan. De jongens hebben hard gewerkt. De onderdelen kwamen ook laat, dus er was een hele vroege ochtendshift. Ze hebben het geweldig gedaan om voor 10.00 uur klaar te zijn."