Terwijl de andere teams gesommeerd werden binnen te komen, mocht het Haas F1 Team vrijdag een uur langer doorgaan met testen, doordat het donderdag de ochtendsessie moest missen omdat de vracht van de Amerikaanse stal door een kapot vliegtuig was vertraagd. In dat extra uur ging Kevin Magnussen er met de snelste tijd vandoor. De verloren zoon liet op C4-banden een 1.33.207 noteren, waarmee hij drie tienden sneller was dan Ferrari-rijder Carlos Sainz Jr. op dezelfde compound.

“Ik weet niet of het officieel de snelste tijd is, maar we hebben aan het einde nog een goede rondetijd weten te rijden”, zei Magnussen tegenover onder andere Motorsport.com. “Ik laat me er niet door meeslepen. Ik ben ervaren genoeg om te weten dat het helemaal niets betekent.”

“Het was evenwel een goede dag”, vervolgde de coureur uit Roskilde, die in totaal zestig ronden reed. “De middagsessie verliep super. We hebben veel kunnen rijden. Ik ben zelfs niet één keer uit de auto geweest. We bleven maar gaan. Het voelde geweldig om weer in een Formule 1-auto te zitten en weer met dit team te werken.”

“Het is altijd leuk om je team bovenaan te zien staan”, gaf hij toe na een vraag of de snelste tijd na een jaar afwezigheid echt niets voor hem betekent. “Natuurlijk hebben we dat liever dan dat we onderaan staan. Maar het is zeker niet zo dat we nu denken dat we dit jaar kampioen kunnen worden of iets dergelijks. Iedereen die de Formule 1 ook maar een beetje volgt, weet dat de snelste tijd op een testdag niet veel zegt.”

Geen langzame auto

Magnussen liet verder weten zich prima op zijn gemak te voelen in de 2022-bolide. “Hij bevalt me wel. Hij is niet zo licht en wendbaar als de vorige auto, maar het is absoluut geen langzame wagen. Naarmate we hem beter leren kennen, zullen we er meer uit kunnen halen, maar het gevoel in de auto is zeker niet slecht. Na een jaar met een prototype te hebben gereden, zou het altijd wel snel aan hebben gevoeld. Maar het is geen trage wagen, het is niet zo slecht als ik vooraf had verwacht.”

“Ik was wel een beetje verrast dat het nog zo goed voelde. Deze auto is 53 kilo zwaarder dan de vorige en daar komt nog wat overgewicht bij op. Ik verwachtte daardoor een slechter gevoel dan ik uiteindelijk had. Dus dat is positief.”