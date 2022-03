Verstappen na probleemloze testdag: “Staan er redelijk goed voor"

Na een probleemloze ochtendsessie waarin Max Verstappen 45 keer het circuit van Sakhir rondde, voltooide de Nederlander in de middag nog eens 41 ronden, waarmee zijn totaal op 86 uitkwam. Tijdens het laatste uur van de testdag noteerde de Red Bull-coureur op de zachte C4-band een 1.34.011, die hem uiteindelijk P3 opleverde in de tijdentabel. Kevin Magnussen eindigde de dag bovenaan door tijdens de extra tijd die aan Haas was gegund een 1.33.207 te rijden op C4-rubber. Ferrari-rijder Carlos Sainz Jr. zakte hierdoor met zijn 1.33.532, die op dezelfde compound was gereden, naar plek drie.

“Warm”, grapt Verstappen op de vraag hoe het in de auto was. “Het was heel warm vandaag. Er waren ook behoorlijk wat rode vlaggen. We hebben in de ochtend een zo goed mogelijke job gedaan. De omstandigheden waren alleen niet zo heel representatief vanwege de warmte.”

“Het was over het geheel genomen redelijk standaard”, zegt hij verder over zijn programma. “We hebben een aardig aantal ronden gereden en hebben gewoon onze dingetjes gedaan.” Aan het einde van de dag verscheen Verstappen dus op een rode band op de baan. “Het voelde niet heel geweldig”, vertelt hij over de run waarin hij zijn beste rondetijd reed. “Maar deze compounds gaan we uiteindelijk niet gebruiken hier, dus ook in dat opzicht was het niet echt representatief. Om die reden denk ik dat het morgen wat interessanter voor me zal worden.”

Wel of geen updates?

“Tot dusver staan we er redelijk goed voor, al zijn er altijd dingen om aan te werken”, vervolgt Verstappen over hoe de zaken er met nog één testdag te gaan voor staan bij Red Bull. Net als teamgenoot Sergio Perez een dag eerder had de Limburger een ander gevoel in de auto dan tijdens de eerste wintertest. "In Barcelona voelt het anders dan hier, maar je hebt hier ook andere dingen van de auto nodig vanwege de lay-out van het circuit." Op de vraag of er voor de laatste testdag nog updates op de RB18 worden gebracht, antwoordt Verstappen mysterieus: “Misschien! Misschien wel, misschien niet. Wie weet! Je komt er morgen vanzelf wel achter.”

Teambaas Christian Horner gaf eerder op de dag te kennen erg onder de indruk te zijn van wat Ferrari tijdens de wintertests laat zien. Ook Verstappen constateert dat het Italiaanse team sterk uit de startblokken is gekomen met de geheel nieuwe 2022-bolide. “Zij zien er zeker heel goed uit“, zegt hij. “Ze hebben een vliegende start gemaakt. Ze zijn misschien ook iets eerder aan deze auto begonnen. Maar het tempo waarop je de wagen kunt doorontwikkelen, zal dit jaar sowieso cruciaal worden. Al blijft het natuurlijk zaak dat je sterk start en dat vervolgens vasthoudt.”

Sergio Perez rijdt zaterdagochtend verder met de RB18. Verstappen keert daarna terug in de auto voor de middagsessie.