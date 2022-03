Perez: Gevoel in Red Bull RB18 heel anders dan in Barcelona

De Mexicaan beet namens Red Bull Racing het spits af in Bahrein, waar de teams aan de tweede en laatste wintertest zijn begonnen. Het accent lag bij het team uit Milton Keynes op het maken van zoveel mogelijk meters: met 138 ronden was Sergio Perez de meest productieve coureur van de dag. Met een 1.35.977, gereden op de harde C2-band, besloot hij de dag als tiende in de tijdentabel.

“Het is heel anders dan wat we in Barcelona hadden”, zegt Perez over het gevoel in de RB18 in Bahrein. “De problemen die we daar hadden, waren ook erg anders. Alles bij elkaar hebben we vandaag echter een goede basis gelegd en we hebben veel informatie verzameld om doorheen te gaan. Hopelijk kan het team met Max morgen nog een paar stappen maken.”

Gevraagd naar wat er ten grondslag ligt aan het andere gevoel, wijst de coureur uit Guadalajara naar de andere eigenschappen van de baan en de totaal andere weersomstandigheden dan in Spanje: “We rijden hier op een heel ander circuit en daardoor lopen we tegen heel andere problemen aan. In Barcelona hadden we ook te maken met lage temperaturen en hier in Bahrein heb je te maken met een van de meest ruwe baanoppervlakken op de kalender.”

Perez veroorzaakte vlak voor het einde van de middagsessie nog een code rood door van de baan te spinnen en in de kiezels te eindigen. “Ik reed op koude banden, verloor de controle en belandde in de grindbak”, vatte Perez het moment samen. “Dat was het. Hierdoor eindigde de dag net iets eerder dan gepland en kan iedereen nu goed uitrusten.”