Na een uitstekend verlopen eerste testweek in Barcelona ging Ferrari donderdag op dezelfde voet verder in Bahrein. Leclerc en Sainz reden samen meer dan honderd ronden over het circuit van Sakhir en stonden aan het einde van de dag achter Pierre Gasly tweede en derde in de tijdentabel.

“De auto die op het moment het beste over de baan lijkt te gaan, is de Ferrari”, laat Christian Horner tijdens de lunchpauze van de tweede testdag in Bahrein weten. “Ze hebben tot dusver een zeer goede testperiode gehad, zowel in Barcelona als hier in Bahrein. Ze zien er heel competitief uit als ze aan het rijden zijn. Maar vergeet niet dat we nog in een heel vroeg stadium zitten met deze auto’s, de wagens zullen rap en intensief verder ontwikkeld.”

Dat er dit jaar met een compleet nieuwe auto wordt gereden in de koningsklasse, maakt het moeilijker dan andere jaren om een inschatting te maken van de pikorde. Op de vraag van Motorsport.com welk team als favoriet moet worden gezien bij het ingaan van het nieuwe Formule 1-seizoen, antwoordt Horner gekscherend: “Dat moet Haas zijn vanwege alle extra meters die ze in de avond mogen maken!”

Om daarna op serieuze toon verder te gaan: “Nee, het is op dit moment onmogelijk om daar iets over te zeggen. Volgende week zaterdag [tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein] krijgen we daar een eerste idee van, wanneer iedereen met zo weinig mogelijk brandstof gaat rijden en zo dicht mogelijk op het minimumgewicht gaat zitten. Dan zullen we zien hoe competitief iedereen is. Het wordt fascinerend, aangezien iedereen met een compleet leeg vel papier is begonnen. Ik denk dat Mercedes nog niet het achterste van de tong heeft laten zien en Ferrari lijkt vooralsnog het team in vorm. Hopelijk zitten wij er ook bij. Verder lijkt McLaren een sterke auto hebben en Alpine lijkt eveneens snel. Het is kortom onmogelijk om nu al met een voorspelling te komen.”