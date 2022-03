Verstappen kent probleemloze ochtend in F1-test Bahrein, brand Latifi

Na een warme eerste testdag op het Bahrain International Circuit mochten coureurs zich vrijdagochtend opmaken voor wederom een dagje zweten in de 2022-bolides. Daniel Ricciardo ontbrak daar overigens bij, de Australiër voelt zich nog altijd niet honderd procent en is vervangen door Lando Norris. De jonge Brit was er redelijk vroeg bij in zijn oranje-zwarte McLaren, al was het aan Charles Leclerc om een eerste richttijd op de klokken te zetten.

Ferrari laat alle testdagen - ook in Barcelona - iets meer van de ware snelheid zien dan Red Bull en Mercedes. Vrijdagochtend kwam daar geen verandering in met de 1.34.366 van Leclerc. De Monegask was hiermee iets sneller dan gisteren, al reed Pierre Gasly toen in het laatste uur nog vier tienden rapper. Einde middag zijn de omstandigheden meer vergelijkbaar met de kwalificatie, waardoor teams - als ze het zachte rubber willen gebruiken - het dan doen en doorgaans niet in de ochtenduren. De uitzondering die de regel bevestigt, is te vinden bij Alpine. De Franse formatie had de bolide zoals beloofd van een roze kleurstelling voorzien en gaf Esteban Ocon al vroeg een setje van de C4-band. Het zou 1.34.276 opleveren en daarmee de snelste tijd van de ochtend.

Verstappen probleemloos, Williams vat vlam

Bij Max Verstappen en George Russell, die de honneurs bij Mercedes waarnam, lag de focus wederom op de lange runs. Het is nog altijd wachten tot één van beide teams iets van de potentie laat zien. Verstappen was grotendeels op mediums en de harde band te bewonderen, hetgeen hem voor de lunch 45 keer rond het circuit van Bahrein bracht. Het maakte de vrijdagochtend opnieuw een solide sessie, al zou Verstappen zeker niet de meest productieve coureur blijken. Die eer was weggelegd voor Russell. De jonge Brit wist de veelbesproken W13 67 keer over het Bahrain International Circuit te sturen, alvorens hij het stuur na de middagpauze overdraagt aan Lewis Hamilton.

Aan het andere uiteinde van de tabel met afgelegde ronden is Nicholas Latifi te vinden. De Canadees bleef steken op slechts twaalf stuks en dat is volledig aan een brand te wijten. De remmen van Latifi vatten al vroeg in de ronde vlam, maar het team van Williams verzuimde hem vroegtijdig stil te zetten. Als gevolg daarvan is de ophanging linksachter kapot gesmolten en spinde Latifi. Een brand, rode vlag en veel werk voor de Williams-monteurs bleken de gevolgen. Problemen waren er ook te vinden bij Sebastian Vettel, die in het laatste uur stil kwam te staan met zijn Aston Martin. Landgenoot Mick Schumacher verging het niet veel beter. Hij bleef steken op 23 rondjes en was door malheur met de uitlaat al vroegtijdig klaar. Veel heeft hij in de slotfase overigens niet gemist. Zo koos F1 voor routinechecks met twee rode vlaggen. Een staande herstart moest de boel weer op gang brengen, maar een stilgevallen Valtteri Bottas door een hydraulisch probleem stak ook daar een stokje voor. Het is een passend einde van een tumultueuze ochtend geweest, met Williams als voornaamste slachtoffer.

Uitslag: Formule 1 tweede testdag Bahrein, ochtendsessie

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Esteban Ocon Alpine 1:34.276 59 2 Charles Leclerc Ferrari 1:34.366 +0.090s 54 3 Max Verstappen Red Bull 1:35.874 +1.598s 45 4 Sebastian Vettel Aston Martin 1:36.020 +1.744s 46 5 Lando Norris McLaren 1:36.354 +2.078s 29 6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:36.802 +2.526s 44 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:36.987 +2.711s 25 8 Mick Schumacher Haas 1:37.846 +3.570s 23 9 George Russell Mercedes 1:38.585 +4.309s 67 10 Nicholas Latifi Williams 1:39.845 +5.569s 12