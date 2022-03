Mercedes toont aangepaste F1-auto 2022 met radicaal nieuwe sidepods

Voorafgaand aan de tweede en laatste Formule 1-testweek is er veelvuldig gespeculeerd over de upgrades van Mercedes. Verschillende media spraken over een 'half-nieuwe auto' en ook Red Bull zei serieus rekening te houden met een groot updatepakket. Dat laatste lijkt ook daadwerkelijk het geval te zijn op het Bahrain International Circuit, al zijn de meeste veranderingen onderhuids te vinden.

Wat wel zichtbaar is - of beter gezegd voor een deel niet meer - zijn de rigoureus aangepaste sidepods. Bij de test in Barcelona waren de sidepods al relatief smal vormgegeven, waardoor er bij een bovenaanzicht van de Mercedes W13 relatief veel van het vloeroppervlakte zichtbaar bleef. Bij de doorontwikkelde versie is dat echter nog naar een hoger plan getild. De sidepods zijn nog veel verder afgeslankt en tot het minimum beperkt gehouden. Het is een extra toevoeging aan de toch al grote variëteit aan sidepods dit jaar. Om zelfs met de minimalistische sidepods nog voldoende koeling te kunnen krijgen, heeft Mercedes aan de bovenkant een dubbele serie inlaten geplaatst.

Om aan de zogenaamde 'side-impact' regels van de FIA te voldoen, heeft het team ook extra en agressief ogende vinnen aan de zijkant geplaatst, in het verlengde van de cockpit. In het reglement staat exact beschreven waar de auto's qua veiligheid, side impact spars (SIS), aan moeten voldoen. Het idee van F1 daarachter was dat teams voor relatief conventionele sidepods zouden gaan, maar de praktijk blijkt anders met uiteenlopende ontwerpen en de radicale keuze van Mercedes. Dit ontwerp voldoet overigens wel aan SIS en aan het technische reglement. Mercedes heeft dat op een unieke wijze gedaan. Het team voldoet aan de side-impact regels door de vinnen. Dat het voldoen aan het reglement losstaat van de sidepods an sich, is uniek in de Formule 1. Buitenstaanders geven mede daardoor aan dat deze oplossing niet per definitie in de geest van het reglement lijkt.

Mercedes heeft de aangepaste auto overigens voor het eerst laten zien op donderdagochtend, vlak voordat de testdag begon. F1 heeft toen een collectieve foto- en videoshoot gehouden op het circuit van Bahrein. Enkele ogenblikken later mocht Lewis Hamilton achter het stuur van de creatie kruipen. Hij neemt de ochtendsessie voor zijn rekening, George Russell stapt na de middag in.

Volg de actie hier live: F1-test 2022 liveblog: Volg de openingsdag van de test in Bahrein

Foto's: de aangepaste sidepods van Mercedes in beeld

Mercedes W13 detail 1 / 6 Foto door: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 2 / 6 Foto door: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 3 / 6 Foto door: Giorgio Piola Lewis Hamilton, Mercedes W13 4 / 6 Foto door: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 5 / 6 Foto door: Giorgio Piola Mercedes W13 detail 6 / 6 Foto door: Giorgio Piola