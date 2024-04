F1 Japan live: Volg de tweede vrije training

De Formule 1 is voor het eerst in de historie van de sport niet in het najaar in Japan, maar in het voorjaar. Omdat de kalender met 24 races flink vol begint te raken, heeft de FIA er voor gekozen om de Japanse Grand Prix naar voren te halen en tussen Australië en China te plannen. Logistiek natuurlijk veel logischer en ook voor het teampersoneel veel prettiger.

Max Verstappen trapte de 38ste editie van de Japanse F1-race af met de snelste tijd in de eerste vrije training. De Nederlander kwam uiteindelijk tot een 1.30.056, een tijd die niet ver boven zijn kwalificatietijd van vorig seizoen ligt. Die 1.28.877 leverde hem toen pole op. Tweede vanochtend werd Sergio Pérez, derde Carlos Sainz. Achter het leidende trio volgen de beide Mercedessen op P4 (George Russell) en P5 (Lewis Hamilton), met daar achter Charles Leclerc op de zesde stek. Fernando Alonso, Oscar Piastri, Yuki Tsunoda en Lando Norris maken de top-tien vol.

Een bijrol was weggelegd voor Ayumu Iwasa. De jonge Japanner uit het Red Bull-opleidingsprogramma mocht ervaring opdoen bij RB en deed dat redelijk met een zestiende tijd. In ieder geval hield hij zijn wagen heel en dat kan niet worden gezegd van Logan Sargeant die bij het uitkomen van de Esses in de fout ging en in de bandenstapel vloog. Het leverde een rode vlag, een gekrenkt ego en een kapotte FW46 op. Of die op tijd is gerepareerd voor VT2, zullen we zo zien. In de eerste training konden de intermediates en full wets in hun rekken blijven liggen. Voor de tweede sessie worden wat lichte buien verwacht.

Wie sluit de openingsdag op de Suzuka International Racing Course als snelste af? Mis niks van de actie via onderstaand liveblog van Motorsport.com. De tweede vrije training gaat om 08.00 uur Nederlandse tijd van start.