Na de uitvalbeurt in de Formule 1-race in Australië is Max Verstappen in Japan uitstekend begonnen aan het weekend. De Nederlander was het snelste in de eerste vrije training, Sergio Pérez pakte op bijna twee tienden achterstand de tweede tijd. Carlos Sainz liet zijn goede vorm zien met een derde tijd.

Het eerste gedeelte van de Formule 1-training verliep vrij rustig zonder grote problemen. Lando Norris was de eerste met een serieuze tijd, waarna Fernando Alonso in de Aston Martin precies dezelfde rondetijd op de borden zette. Beide heren konden niet heel lang genieten van de koppositie, want Max Verstappen zette aan en was direct een klap sneller. Nadat Lewis Hamilton op de softs naar buiten ging, werd hij de snelste man.

Kort nadat Hamilton zijn tijd op de zachte band noteerde, crashte Logan Sargeant met zijn Williams hevig. De zorgen bij de formatie uit Grove zullen groot zijn, want het is nog maar de vraag of het chassis van de Amerikaan onbeschadigd uit de crash komt. Alexander Albon beschadigde het chassis tijdens het vorige F1-weekend in Australië dusdanig dat die niet hersteld kon worden, waarna Sargeant zijn auto moest afstaan. Mocht het chassis nu ook onherstelbaar beschadigd zijn geraakt, dan kan Williams weer maar een coureur afvaardigen voor de race en kwalificatie. Het heeft er wel alle schijn van dat ditmaal het chassis redelijk ongeschonden uit crash komt, maar hoe dan ook mogen de monteurs van Williams hard aan het werk.

Nadat de brokstukken van de auto van Sargeant bij elkaar waren geveegd konden de coureurs nog een minuut of achttien hun tijd aanscherpen. Verstappen deed dat dus het beste, voor Pérez en Sainz. Achter de top-drie eindigde het Mercedes-duo, met George Russell net voor Lewis Hamilton. Net buiten de top-vijf viel Charles Leclerc, die het tempo van teamgenoot Sainz niet bij kon houden. Alonso zat dicht bij de tijd van de Monegask en kwam tot een zesde tijd, achter de Spanjaard zijn de gaten groot. Oscar Piastri noteerde een P8, met meer dan een halve seconde achterstand op Alonso. Thuisrijder Yuki Tsunoda klokte een negende tijd, net voor Lando Norris die de top-tien completeert. Lance Stroll viel met een vijftiende tijd enorm tegen. De Canadees was bijna anderhalf seconde langzamer dan teamgenoot Alonso en moet nog flink wat tijd vinden voor de rest van het weekend.

De Japanse fans konden ondertussen genieten van twee Japanse rijders bij RB, want Ayumu Iwasa mocht in de auto van Daniel Ricciardo plaatsnemen tijdens de eerste training in Suzuka. De Red Bull-junior reed foutloos over het parcours en noteerde een zestiende tijd.

De tweede vrije training begint om 08.00 Nederlandse tijd.