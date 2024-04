Verstappen trapt GP-weekend in Japan af met snelste tijd, crash Sargeant

Doordat het later op de dag mogelijk gaat regenen op Suzuka, reed meteen een flink aantal coureurs de baan op toen de eerste oefensessie begon. Onder hen Ayumu Iwasa, die voor eigen publiek zijn debuut in een vrije training mocht maken bij het RB F1 Team. De 22-jarige Japanner, die sinds 2021 ondersteund wordt door Red Bull en dit jaar actief is in de Super Formula, verscheen op de baan met de auto van Daniel Ricciardo.

Het was Lando Norris die in de openingsfase van de sessie aan de leiding ging in de tijdenlijst. De McLaren-coureur rondde het circuit in 1.31.781, een tijd die een paar minuten later tot op de duizendste nauwkeurig geëvenaard werd door Fernando Alonso in de Aston Martin. Na twintig minuten ging Max Verstappen, die na zijn uitvalbeurt in Australië extra gebrand zal zijn op een goed resultaat in Japan, er eens goed voor zitten. Na twee groene sectoren die alleen een persoonlijke verbetering aangaven, ging de Nederlander snelste van iedereen in het laatste gedeelte, resulterend in een 1.31.463.

De training was bijna halverwege toen de eerste coureurs op de zachte band het asfalt betraden. Lewis Hamilton was de eerste die een tijd reed op de soft en ging met een 1.30.543 naar de eerste stek in de tijdenlijst. Vervolgens kwam de rode vlag tevoorschijn voor een crash van Logan Sargeant. De Williams-rijder was bij de zevende bocht met zijn rechterwielen op het gras gekomen, waarna een wilde rit door de grindbak volgde die eindigde tegen de baanafzetting. Het incident leidde tot bezorgde gezichten op de pitmuur bij Williams, aangezien de Britse renstal nog altijd niet over een reservechassis beschikt. De Amerikaan, die ongedeerd uitstapte, rijdt dit weekend nota bene met het chassis waarmee teamgenoot Alexander Albon twee weken crashte in Australië, maar daarna gerepareerd is in de fabriek.

Met nog iets minder dan achttien minuten op de klok werd de baan weer vrijgegeven en was het gelijk een drukte van belang op het circuit. Verstappen stuurde de RB20 op de zachte compound rond in 1.30.056, waarmee hij een halve seconde sneller was dan Hamilton en op P1 kwam te staan. Sergio Pérez was met de andere Red Bull goed voor een 1.30.237, die hem naar de tweede stek in de tijdentabel bracht. Carlos Sainz, de winnaar van de vorige race in Melbourne, was met 1.30.269 een fractie langzamer dan de Mexicaan en nam plaats op P3.

Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton gaven beide een halve seconde toe op Verstappen en completeerden de top-vijf, terwijl Charels Leclerc en Fernando Alonso daar kort achter zaten met de zesde en zevende tijd. Na de Spanjaard volgde een gat van halve seconde naar Oscar Piastri, die de achtste tijd liet noteren. Yuki Tsunoda en Lando Norris waren de overige namen in de top-tien. Iwasa reed een prima eerste training en was met een 1.32.103 goed voor de zestiende tijd. “Dat was een foutloze sessie. Je kan tevreden zijn, goed gedaan”, kreeg hij voor het verlaten van de auto van zijn race-engineer te horen. De Japanner liet Pierre Gasly, Zhou Guanyu en Kevin Magnussen achter zich.

De tweede vrije training voor de Japanse Grand Prix begint om 08.00 uur Nederlandse tijd.

