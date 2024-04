F1 Japan live: Volg de eerste vrije training

Wie vooraf had voorspeld dat we een saai Formule 1-seizoen tegemoet zouden gaan, komt bedrogen uit. Hoewel Red Bull Racing-ontwerper Adrian Newey en zijn team weer een raket lijken te hebben afgeleverd, lijkt de concurrentie van Max Verstappen toch iets dichterbij te zijn gekomen dit jaar. Mercedes heeft z'n zaken nog niet helemaal op orde, maar vooral Ferrari en McLaren lijken aan de poorten te rammelen.

De Italianen profiteerden twee weken geleden in Australië optimaal van de pech van Verstappen. Die viel al in het begin van de race uit met een technisch probleem aan een van de remmen. Na twee 1-2's voor Red Bull in Bahrein en Saudi-Arabië geen nieuw succes dus voor Red Bull in Melbourne, waar naast Ferrari ook de beide McLarens goed voor de dag kwamen en Sergio Pérez 'slechts' vijfde werd. Carlos Sainz won – twee weken na zijn blindedarmoperatie – overtuigend zijn derde Grand Prix en de overige twee podiumplaatsen gingen naar Charles Leclerc en Lando Norris, die teamgenoot Oscar Piastri op de vierde plaats zag finishen.

De vraag die in aanloop naar de Japanse Grand Prix op en rond de Suzuka International Racing Course veel wordt gesteld is of het veld inderdaad dichter bij elkaar is gekropen en of de concurrenten Red Bull onder druk kunnen zetten. Bij Ferrari is teambaas Frédéric Vasseur ervan overtuigd dat zijn mensen op de goede weg zijn, maar de vraag is of in dit geval niet één zwaluw zomer maakt?

Verstappen heeft het incident in Melbourne achter zich gelaten en is goed geluimd afgereisd naar Suzuka, zijn favoriete circuit op de F1-kalender. Hij werd er in 2022 wereldkampioen en in 2023 pakte Red Bull er de constructeurstitel en natuurlijk hebben hij en zijn team er middels motorpartner Honda een speciale band mee.

Zoals gebruikelijk begint alle actie op vrijdag met de eerste twee vrije trainingen. De eerste start om 11.30 uur lokale tijd, 04.30 uur in Nederland. De kwalificatie op zaterdag begint om 15.00 uur lokale tijd, 08.00 uur onze tijd en de race op zondag wordt om 14.00 uur Japanse tijd en 07.00 Nederlandse tijd in gang getrokken. Mis niks van de actie met het onderstaande liveblog van Motorsport.com.