Na de stevige crash van Alexander Albon in de eerste vrije training van de Formule 1 in Australië was zijn Williams dusdanig beschadigd, dat hij de rest van het weekend in de auto van Logan Sargeant zat. Laatstgenoemde moest in de kwalificatie en de race toekijken en het was nog niet duidelijk of Williams erin slaagde om de FW46 van Albon voor Japan weer te repareren. De gecrashte coureur vertelt dat de formatie uit Grove hard gewerkt heeft en dat het gelukt is om twee auto's voor Suzuka klaar te stomen. "Het team heeft na het teleurstellende weekend in Australië hard gewerkt om de auto te repareren. Daarin zijn ze geslaagd en daar zijn we heel dankbaar voor", verklaart de Thai. Met de wetenschap dat beide auto's klaarstaan, kan Albon met een gerust hart uitkijken naar het weekend in Japan: "Dit is een van mijn favoriete circuits en de fans zijn geweldig",

Nadat Sargeant de race in Australië door de beslissing van zijn team moest missen, stapt de Amerikaan op Suzuka weer in. "Ik wil heel graag dit achter me laten, ervan leren en de rest van het seizoen keihard pushen", vertelt de 23-jarige rijder. "Ik heb tussen de races door tijd voor mezelf gehad en ben naar Bali afgereisd. Ik ben zowel mentaal als fysiek scherp gebleven en ben veel in de sportschool geweest. Ik kijk ernaar uit om dit jaar zo vroeg in het seizoen naar Japan af te reizen. Suzuka is van alle coureurs een van de meest favoriete circuits, dus ik kan niet wachten om hier weer te racen."

Technisch directeur verwacht uitdagend weekend

Naast het optimisme is er ook ruimte voor realisme. De technisch directeur van Williams Dave Robson ziet kansen, maar is ook wel terughoudend. De Brit is vooral benieuwd hoe de verhoudingen liggen nu de race op een ander moment in het jaar wordt gereden. "De laatste weersverwachtingen zijn dat kalm en koud weer gaat worden, maar de kans bestaat ook dat zware buien invloed hebben op het verloop van het weekend", noemt de technicus. "De koelere omstandigheden gaan invloed hebben op de prestaties van de banden. We proberen alles voor de kwalificatie en de race zo goed mogelijk te begrijpen."