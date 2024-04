VIDEO: Rode vlag na stevige crash Sargeant in VT1 F1 Japan

Een harde klap voor Logan Sargeant. De Amerikaanse Williams-coureur komt in de eerste Formule 1-training in Japan aan het einde van de Esses in het gras terecht, verliest de macht over het stuur en crasht stevig. Sargeant is in ieder geval klaar in de eerste vrije training en het is te hopen dat het chassis nog heel is.

Het heeft er alle schijn van dat het chassis heel is, maar mocht dat niet zo zijn dan heeft Williams opnieuw een groot probleem. De formatie uit Grove heeft geen nieuw chassis meegenomen naar Suzuka en mocht deze specificatie onherstelbaar beschadigd zijn, dan moet Sargeant opnieuw een race toekijken. Hoe dan ook moeten de Williams-monteurs hard werken om de auto op te lappen.