F1 Hongarije live: Volg de kwalificatie

Na een verregende eerste vrije training stonden George Russell, Oscar Piastri en Lance Stroll bovenaan. In de tweede vrije training waren dat Charles Leclerc, Lando Norris en Pierre Gasly. In de derde en laatste vrije training was het Lewis Hamilton die de boventoon aanvoerde en de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez achter zich hield. Een reden voor die bijzondere uitslagen - met uitzondering van de eerste waar regen een dominante rol speelde - was het experiment met de banden voor dit weekend.

Teams hebben nu slechts elf sets banden per coureur tot hun beschikking, waar dat er normaliter dertien zijn. Kortom, de teams moesten zuinig aan doen met het Pirelli-rubber op het warme circuit. Daardoor reed Mercedes in VT2 enkel met de mediumband en kwam de zachte compound pas in VT3 tevoorschijn. Dat leverde een bemoedigende run op: Hamilton was met 1.17.811 de snelste in de generale repetitie.

Voor Verstappen was het geen geweldige sessie: de Nederlander was ontevreden over de balans aan de achterkant en moest 2,5 tienden van een seconde toegeven op de Britse Mercedes-coureur. Teamgenoot Perez was op de valreep slechts zes duizendsten langzamer dan Verstappen. Opvallende nummer vier was Nico Hülkenberg, die in de Haas VF-23 slechts één honderdste langzamer was dan Verstappen. Lando Norris was op zijn beurt slechts vijf duizendsten langzamer dan de Duitser. De top-tien eindigde uiteindelijk binnen acht tienden van elkaar, Yuki Tsunoda was op 1,345 seconde hekkensluiter en zag toe hoe Daniel Ricciardo drie tienden sneller was in slechts zijn derde sessie namens AlphaTauri.

Niet alleen heeft het bandenexperiment invloed gehad op de vrije trainingen, ook in de kwalificatie zullen de coureurs er duidelijk wat van merken. Coureurs mogen in het eerste kwalificatiesegment namelijk alleen maar op de harde band proberen om door te gaan naar Q2. In die sessie mag vervolgens alleen maar de mediumband ingezet worden, terwijl in Q3 alles op alles gezet kan worden met de zachte band. Doel van het experiment is het verduurzamen van de Formule 1, maar uiteindelijk zou het ook voor een interessant resultaat in de kwalificatie kunnen zorgen. Krijgen de topteams de harde band aan de praat in Q1, of gaan ze toch worstelen ten opzichte van de concurrentie? Doorbreekt Mercedes de droogte en gaan zij voor de eerste pole-position sinds de Grand Prix van Hongarije van 2022? Of weet Verstappen toch weer snelheid te vinden en gaat hij voor zijn 28ste F1-pole?

Deze vragen zullen vanaf 16.00 uur beantwoord worden, wanneer de kwalificatie op de Hungaroring van start gaat. Met het onderstaande liveblog mis je niets van de actie dankzij updates van onze F1-journalisten ter plaatse en video's van de belangrijkste momenten.