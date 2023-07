De kwalificatie in Hongarije verliep iets anders dan anders, doordat de Formule 1 een experiment deed met de banden. De proef hield in dat er in Q1 met de harde compound gereden moest worden, in Q2 met de medium band en in Q3 met de soft. Daarbij is het aantal setjes banden waarover een coureur beschikt tijdens een raceweekend teruggebracht van dertien naar elf, iets waar verschillende coureurs, waaronder Max Verstappen, niet al te enthousiast over zijn, aangezien ze hierdoor minder kunnen rijden in de vrije trainingen. Doordat de teams allemaal zo hun eigen manier hadden om met de aangepaste bandensituatie om te gaan, leverden de oefensessies geen accuraat beeld op van de onderlinge krachtsverhoudingen, waarmee de kwalificatie op de Hungaroring op voorhand een interessante beloofde te worden.

Q1: Polesitter van vorig jaar KO

De kwalificatie in Hongarije werd dus afgetrapt op de harde band. Valtteri Bottas voerde na de eerste vliegende ronden de tijdenlijst aan met 1.18.818, waarna de Alfa Romeo-coureur zich nog verbeterde naar 1.18.775. Verstappen had de band ondertussen ook in de juiste operating window gekregen en nam de eerste stek in de tijdentabel over met 1.18.658. Sergio Perez liet zich daarna even bovenaan zien met 1.18.360, alvorens Zhou Guanyu de snelste tijd van de sessie reed door rond te gaan in 1.18.143. Verstappen verbeterde zich hierna nog naar 1.18.318, waarmee hij tweede was in Q1, voor teamgenoot Perez en Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Vlak voor het einde van de sessie liepen onder andere Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton een serieuze kans om voortijdig uitgeschakeld te worden. Zij stonden bij het ingaan van de laatste runs in Q1 slechts veertiende en zeventiende. Mercedes besloot tot het laatste moment te wachten om de twee terug het circuit op te sturen, doordat de baancondities alsmaar gunstiger werden. Zij waren echter niet de enigen met dit idee, waardoor het behoorlijk dringen geblazen was in de laatste bochten. Lando Norris zakte naar de zestiende positie maar klom met zijn laatste ronde op naar de tiende stek en ook Hamilton slaagde erin om door te gaan naar Q2 door de zevende tijd te rijden. Russell zag voor het ingaan van zijn laatste vliegende ronde meerdere coureurs langs zich glippen en kreeg het daarna niet voor elkaar om een goede tijd te rijden. De polesitter van vorig jaar werd slechts achttiende in de kwalificatie.

Ook Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen en Logan Sargeant waren na Q1 klaar. Daniel Ricciardo, die zijn eerste kwalificatie afwerkte in de AlphaTauri AT04 als vervanger van Nyck de Vries, plaatste zich op de valreep voor Q2 met de vijftiende tijd. Hij was elf duizendsten sneller gegaan dan Albon en dertien duizendste rapper dan Tsunoda. Bijzonder kleine verschillen dus.

Q2: Track limits voor Verstappen

Voor het tweede deel van de kwalificatie kwamen de coureurs met de medium compound de baan op. Perez begon met 1.17.675, waar Verstappen ondanks verkeer onder ging met 1.17.296. De Nederlander raakte die tijd echter kwijt doordat hij bij de vijfde bocht een fractie buiten de witte lijnen was gekomen. Hiermee kwam P1 in handen van Norris, die juist een 1.17.328 op de klokken had gebracht.

Verstappen had dus geen tijd staan na zijn eerste run en werd daarna vroeg naar buiten gestuurd voor zijn tweede, waardoor hij de baan helemaal voor zichzelf had. De leider in het kampioenschap noteerde nu een tijd van 1.17.547, die hem achter Norris op P2 bracht. Terwijl hij terugkeerde naar de pits, kwamen de andere coureurs naar buiten voor hun laatste run in Q2. Hamilton verbeterde zich naar 1.17.427, waarmee hij op een tiende van Norris naar de tweede positie ging en Verstappen naar de derde plek terugverwees.

Fernando Alonso ging met de hakken over de sloot door, door met 1.17.701 de tiende tijd te rijden. Carlos Sainz was twee duizendsten langzamer gegaan dan zijn landgenoot en kon terug in de pits uitstappen. Ook voor Esteban Ocon, Ricciardo, die dertiende was in zijn eerste kwalificatie terug in de Formule 1, Lance Stroll en Pierre Gasly was Q2 het eindstation.

Q3: Hamilton verrast

Perez was in Q3, waarin eindelijk met de soft gereden kon worden, opnieuw de eerste die een tijd neerzette en legde de lat op 1.17.142. Norris wist die tijd te overtreffen met 1.16.904, waarna Verstappen in 1.16.612 over de lijn kwam. Daarmee stond de Nederlander na de eerste runs bovenaan, want Hamilton liet vervolgens 1.16.738 noteren, waarmee hij op iets meer dan een tiende van de Red Bull-coureur naar P2 ging.

Met nog vier minuten resterend doken de tien overgebleven coureurs terug de baan op voor hun allerlaatste run. Verstappen ging wel paars in de tweede sector maar verbeterde zich over de gehele ronde genomen niet. De concurrentie leek zich echter ook stuk te bijten op de tijd die de Limburger aan het begin van Q3 al had gereden. Alleen Hamilton kon helemaal aan het einde nog een stokje kon steken voor de zesde pole op rij van Verstappen. En verrassend genoeg slaagde de Mercedes-coureur daarin. De Brit, die eerder op de dag al snelste was gegaan in de derde training, kwam over de streep in 1.16.609, waarmee hij drie duizendsten sneller bleek dan de regerend wereldkampioen. Hamilton scoorde zo zijn eerste pole-position sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië in 2021 en pakte tevens het record voor de meeste pole-positions op hetzelfde circuit (negen stuks).

Voor Verstappen kwam er dus een einde aan een indrukwekkende reeks pole-positions. Hij moet het in Hongarije doen met de tweede plek op de grid. McLaren bezet zondag de volledige tweede startrij op de baan bij Boedapest dankzij de derde tijd voor Lando Norris en vierde tijd van Oscar Piastri. Zhou Guanyu sloot een sterke kwalificatie in de Alfa Romeo af op P5 en heeft zondag Charles Leclerc naast zich op de grid. Perez slaagde er voor de verandering in om Q3 te bereiken, maar was daarin slechts negende, achter Valtteri Bottas en Fernando Alonso, die zich als zevende en achtste kwalificeerden. Nico Hülkenberg maakt de top-tien op de grid zondag compleet.

De Grand Prix van Hongarije, waarvan zaterdag bekend werd dat die nog vijf jaar langer op de Formule 1-kalender zal blijven, begint zondag om 15.00 uur.

