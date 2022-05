F1 GP Spanje 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

De eerste vrije training op het Spaanse circuit nabij Barcelona verliep zonder veel incidenten. Alle F1-coureurs, ook nieuwelingen Nyck de Vries en Juri Vips, kleurden keurig binnen de lijntjes. De man uit Sneek wist de Williams zelfs voor die van Nicholas Latifi te houden in de tijdenlijst. Vips eindigde stijf onderaan maar kon na een vlekkeloos uur op complimenten rekenen vanaf de Red Bull-pitmuur. De Vries geeft het stuurtje in VT2 weer over aan Alexander Albon en ook Sergio Perez gaat zijn eerste meters van het weekend maken.

De ogen in de eerste training waren met name gericht op Ferrari en Mercedes. Beide F1-teams namen flink wat upgrades mee naar Barcelona en het lijkt er in eerste instantie op dat Mercedes porpoising de baas is geworden. De W13 reed zonder gehobbel over Circuit de Barcelona-Catalunya, maar het is de vraag of Mercedes dit naarmate het weekend vordert kan vasthouden. Ferrari deelde in VT1 de lakens uit. Charles Leclerc bleef zijn Spaanse teamgenoot Carlos Sainz nipt voor en ook Red Bull-man Max Verstappen moest zijn meerdere erkennen in de WK-leider. De regerend wereldkampioen moest met een verschil van drie tienden genoegen nemen met de derde plaats. George Russell (P4) bleef een verrassend snelle Fernando Alonso (P5) voor. De Spanjaard bleef op zijn beurt Lewis Hamilton echt nog maar net voor. Dat verschil was 0.043 van een seconde. Kan Mercedes nog een stap maken en weet Verstappen zijn RB18 voor de Ferrari's te krijgen?

De antwoorden worden gegeven tijdens de tweede vrije training van de Grand Prix van Spanje, die om 17.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.