Ferrari-vragen over budget? Verstappen: "Misschien werken wij efficiënter"

Waar Red Bull het eerste grote upgradepakket voor de RB18 in Imola heeft geïntroduceerd, is het nu aan Ferrari om te antwoorden. De Scuderia komt met verschillende noviteiten voor de F1-75 (waaronder een aangepaste vloer), terwijl het zoeken naar nieuwe onderdelen bij Red Bull Racing op enkele kleinigheden na weinig zin heeft. "We hebben niet echt upgrades bij ons, alleen wat gewichtsbesparing. Onze auto is nog wat te dik, dus we moeten hem slanker zien te krijgen", zegt Max Verstappen met een lach tijdens de persconferentie in Barcelona.

Doordat gewicht gelijkstaat aan tijd is een winst van ongeveer vier à vijf kilo niet te onderschatten. Desondanks zijn de ogen in Catalonië vooral op Ferrari gericht. Gevraagd naar de voornaamste rivaal, reageert de wereldkampioen: "Als je naar de voorbije races kijkt, dan moet het Ferrari zijn. Ze hebben wat upgrades en het wordt interessant om te zien hoeveel die hen gaan brengen. Maar uiteindelijk moeten we ons gewoon op onszelf focussen en op het eigen pakket. Iedereen kent dit circuit vrij goed, dus het gaat erom een soepel weekend af te werken, te beginnen met vandaag."

Verstappen geeft ermee aan dat de blik niet zozeer op de concurrent moet, maar dat Red Bull eerst alles uit de eigen RB18 moet halen. Wat betreft die bolide heeft Ferrari in de voorbije weken enkele speldenprikjes uitgedeeld. Teambaas Mattia Binotto heeft onder meer laten optekenen dat Red Bull het huidige ontwikkelingstempo niet zou kunnen volhouden onder het budgetplafond, al tovert dat bij Red Bull vooral een glimlach op de gezichten. "Het is heel simpel... De situatie is voor iedereen gelijk, dus ik zie eigenlijk geen enkel probleem op dat vlak", laat Verstappen gevraagd door Motorsport.com weten, om daar bij Sky Sports nog met een lach aan toe te voegen: "Het is in ieder geval geen verrassing voor ons. Misschien werken wij wel efficiënter."

Topsnelheid van Red Bull minder groot wapen in Barcelona en Monaco?

Problemen lijken er op voorhand sowieso weinig te zijn bij Red Bull, of het moet al zijn dat er in Barcelona en Monaco iets anders wordt gevraagd van de auto's dan in pakweg Miami of Jeddah. De aankomende circuits zijn medium-high downforce tot high downforce, waardoor topsnelheid wellicht iets minder doorslaggevend is. Dat geldt des te meer doordat inhalen in Barcelona lastig en in Monaco nagenoeg onmogelijk zal zijn, weet ook Verstappen. "Je kunt elkaar wel beter volgen dan vorig jaar, maar ik denk dat het nog steeds lastig inhalen wordt op deze baan in Barcelona. Maar goed, het doel is natuurlijk altijd om niet in te halen en dus om vooraan te starten." In de voorbije raceweekenden was dat qua afstelling niet per definitie het geval bij Red Bull, maar in Barcelona en zeker Monaco kan het zwaartepunt iets meer richting de kwalificatie op zaterdag verschuiven.

Video: F1-update: Ferrari-upgrades in Barcelona, lichtere RB18 voor Max Verstappen