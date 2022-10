F1 GP Singapore 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

In 2020 en 2021 kon de Formule 1 vanwege het coronavirus niet afreizen naar Singapore, maar inmiddels heeft de koningsklasse van de autosport alweer een training afgewerkt. Bij een ondergaande zon beleefden diverse coureurs hun eerste kennismaking met het Marina Bay Street Circuit, terwijl de overige coureurs ook weer bekend konden raken met het circuit. Voor Lance Stroll ging dat niet helemaal zoals gewenst, hij was de enige die de muur dermate hard raakte dat hij zijn auto met schade aan de kant moest zetten. De Aston Martin-coureur veroorzaakte daarmee de enige rode vlag van de sessie op het krappe stratencircuit.

Na die onderbreking klokte Lewis Hamilton toch ietwat verrassend de snelste tijd, hij dook in de slotfase 0.084 seconde onder de tijd van Max Verstappen. De Nederlander was vrijwel de hele sessie de snelste man, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met de tweede tijd. Ruim drie tienden daarachter volgde met Charles Leclerc zijn belangrijkste concurrent in de titelstrijd, terwijl Carlos Sainz, Sergio Perez en George Russell de top-zes voltooiden. Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari steken vooralsnog met kop en schouders boven de rest uit, maar welk team laat in VT2 de beste indruk achter?

Daarachter wist Alpine ook met beide auto's in de top-tien te eindigen. McLaren, de belangrijkste tegenstrever in de strijd om P4 bij de constructeurs, slaagde daar echter met geen enkele auto in. Lando Norris kwam ondanks de fikse upgrade voor zijn MCL36 niet verder dan de negentiende tijd. Lukt het de Brit en zijn team om die magere start te boven te komen en Alpine aan te kunnen vallen, of is het stratencircuit van Singapore McLaren niet goed gezind? Tijdens de tweede oefensessie moet daar een duidelijker beeld van komen. Om 15.00 uur begint de training en via het onderstaande liveblog blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de Aziatische stadstaat.