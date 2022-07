F1 Grand Prix van Oostenrijk 2022 liveblog: Volg de race

Nadat hij vrijdag al de snelste was in de kwalificatie, pakte Max Verstappen zaterdag ook de overwinning in de tweede Formule 1-sprintrace van het seizoen. Op de Red Bull Ring - thuishaven van werkgever Red Bull Racing - bleef de regerend wereldkampioen achtervolgers Charles Leclerc en Carlos Sainz overtuigend voor. Daarmee heeft Verstappen zichzelf de best mogelijke uitgangspositie bezorgd om voor de vijfde keer een Formule 1-race op het Oostenrijkse circuit te winnen. Slaagt hij er inderdaad in om de Grand Prix van Oostenrijk voor de vierde keer op zijn naam te schrijven?

De grootste tegenstand in de sprintrace kwam van Ferrari en de verwachting is dat de Scuderia ook in de race de belangrijkste opponent van Verstappen wordt. Maar in plaats van hun krachten te bundelen, besloten Leclerc en Sainz om elkaar tijdens de sprintrace te bestoken met aanvallen. Het komt bovenop de strategische fouten die in de vorige GP werden gemaakt, terwijl ook de betrouwbaarheid dit jaar te wensen overlaat. Kunnen Leclerc en Sainz elkaar tijdens de race wel met rust laten, in een poging om de zegereeks van Verstappen op de Red Bull Ring te stoppen?

Iets verder naar achteren mogen Sergio Perez en Lewis Hamilton vanaf de vijfde en achtste posities starten, nadat zij allebei een inhaalrace moesten afwerken tijdens de sprintrace. Kunnen zij zich - net als George Russell op startplek vier - nog mengen in de strijd om de podiumplaatsen? Wat is er mogelijk voor Esteban Ocon en Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher, die in de sprintrace ook in de top-tien eindigden? En hoe ver komen Fernando Alonso en Valtteri Bottas, die respectievelijk vanaf de laatste startplek en vanuit de pits aan de race beginnen?

Vanaf 15.00 uur wordt het antwoord op deze vragen gegeven, want dan vindt de start van de Grand Prix van Oostenrijk plaats. Via het onderstaande liveblog houden we je met updates van onze F1-journalisten ter plaatse op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de race.