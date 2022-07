F1 Grand Prix van Oostenrijk 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

De Formule 1-coureurs en -teams maken zich op voor een bomvol weekend. Voor de tweede maal dit jaar wordt namelijk een sprintrace georganiseerd. Dat houdt in dat er op zaterdagmiddag een korte race over honderd kilometer op het programma staat. De uitslag van die wedstrijd bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag. Op vrijdagmiddag staat de kwalificatie voor de sprintrace al op het programma. Voor die tijd hebben de rijders maar een uur de tijd om zich voor te bereiden en de juiste afstelling te vinden. Er hangt dus veel af van de eerste vrije training.

Max Verstappen kreeg de afgelopen jaren de vele tienduizenden Nederlandse fans op de banken in de thuisrace van zijn werkgever. De regerend wereldkampioen won vier van de laatste vijf edities, met in 2021 een heuse dubbelzege tijdens de twee opeenvolgende races op de Red Bull Ring. In 2020 ging de winst naar Valtteri Bottas, de twee jaren daarvoor zegevierde Verstappen ook al. Met zijn speciale helmdesign gaat de Nederlander opnieuw op jacht naar een mooi resultaat. "Het is een heel interessant circuit met niet al te veel bochten", zegt hij over de Red Bull Ring. "Het is er altijd heel leuk om te racen. De sfeer is er geweldig, ik hou ervan om fans op de tribune te zien en ik denk dat de mensen over het algemeen gewoon enorm genieten van het weekend aldaar."

In de WK-stand staat Verstappen er ondanks zijn lastige zondag op Silverstone nog altijd goed voor. Met 181 punten heeft hij een riante voorsprong op teamgenoot Sergio Perez, die volgt met 147 punten. Charles Leclerc staat met 138 punten op de derde plaats. Wel zijn er dit weekend met de sprintrace extra veel punten te verdienen. Een slecht weekend kan dus veel veranderen in de strijd om het kampioenschap.

Voordat de punten verdeeld gaan worden, staat eerst de eerste vrije training op het programma. We houden je hieronder in ons liveblog volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen op de Red Bull Ring.