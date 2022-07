Verstappen: Best apart dat we voorbije jaren zo sterk waren in Spielberg

Na de race op Silverstone - waar Max Verstappen een stuk van AlphaTauri onder zijn vloer kreeg - hoopt de wereldkampioen terug te slaan in Oostenrijk. Met de eigen Red Bull Ring krijgt Verstappen in ieder geval geliefd jachtterrein voorgeschoteld. Zo heeft de Limburger al drie keer de Grand Prix van Oostenrijk op zijn palmares geschreven en voegde hij daar vorig jaar ook de GP van Stiermarken aan toe. Het roept de vraag op waarom Red Bull eigenlijk zo goed gaat in Spielberg en bij de beantwoording daarvan wees Helmut Marko naar de turbo van Honda. Die is gebaseerd op kennis uit de luchtvaart en zou volgens Marko efficiënter werken dan de exemplaren van rivalen.

"Maar we hebben hier met Renault ook al gewonnen", reageert Verstappen op de suggestie van Marko in de paddock. "Ik heb eigenlijk geen idee waarom we hier steeds zo goed zijn gegaan. Als je naar de karakteristieken van de baan kijkt, dan zou je niet zeggen dat dit een goed circuit voor ons zou zijn. Doordat de Honda-motor het op hoogte wat beter doet, helpt natuurlijk wel, maar met die dominantie van Mercedes had je dit nog altijd niet verwacht", vervolgt Verstappen op een vraag van Motorsport.com.

Verstappen geeft ermee aan dat vermogen een grote rol speelt op de Red Bull Ring en dat Mercedes juist op dat vlak jarenlang de toonaangevende factor is geweest. Dit jaar zijn de kaarten anders geschud en maakt Red Bull vooral indruk op rechte stukken. Het zou Verstappen nog betere papieren moeten geven, al wijst de man met startnummer 1 op verschillende factoren. "Dit jaar is natuurlijk een ander verhaal. Wij zijn nu snel op de rechte stukken, maar Ferrari en Mercedes zijn heel goed in snelle bochten. Die heb je hier ook veel en daardoor is het afwachten waar we staan."

De oranjezee in Oostenrijk

Als coureur kan Verstappen wel genieten van de Red Bull Ring. "Je hebt op het oog niet veel bochten, maar sommige stukken zijn toch nog best technisch en de hoogteverschillen maken het erg mooi om te rijden." Daar komt natuurlijk nog bij dat de Red Bull-rijder op bijzonder veel steun van de meegereisde Nederlanders kan rekenen. "Dat is natuurlijk heel mooi om te zien en ook dat het zo gegroeid is over de jaren. Misschien pakken ze nog wel wat vakantie mee, dat zou wel mooi zijn." Gevraagd of Verstappen als fan zelf ook in een tentje naast het circuit zou gaan liggen, luidt de reactie met een lach. "Ik denk het wel, maar dan zou ik in ieder geval niet nuchter wakker worden!"

