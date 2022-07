Leclerc sprak Binotto in Monaco, ontkent verdeeldheid binnen Ferrari

Charles Leclerc had op het circuit van Silverstone goede zaken kunnen doen in het kampioenschap, nadat Max Verstappen tijdens de race schade had opgelopen aan zijn vloer. Maar waar teamgenoot Carlos Sainz tijdens een late safety car naar binnen werd gehaald voor nieuwe set zachte banden, moest de Monegask door op zijn oude harde banden. Sainz ging er vervolgens met de overwinning - zijn eerste in de Formule 1 - vandoor, terwijl Leclerc genoegen moest nemen met de vierde plaats. Daarmee liep de Ferrari-coureur ‘slechts’ zes punten in op Verstappen, die met een kreupele RB18 als zevende over de eindstreep kwam op de baan in Northamptonshire.

Leclerc maakte na afloop van de race een zwaar gedesillusioneerde indruk en gaf aan graag duidelijkheid van Ferrari te willen hebben over enkele besluiten die tijdens de wedstrijd waren genomen. Eerder in de race was er namelijk ook al frustratie over het feit dat het team Sainz niet voor hem aan de kant had laten gaan, toen hij meldde dat hij voor zijn gevoel een beter tempo kon rijden. Na afloop van de Grand Prix leek Leclerc streng te worden toegesproken door teambaas Mattia Binotto, waardoor het beeld is ontstaan dat het momenteel rommelt binnen Ferrari.

Op de vraag van Motorsport.com of er sprake is van tweespalt binnen Ferrari, laat Leclerc echter weten: “Daar is niets van waar. We vormen een extreem hecht team. Of er teleurstelling was nadat we eerste en vierde waren geworden? Ja, die was er. Maar of we blij waren dat Carlos zijn eerste race had gewonnen? Ja, dat waren we oprecht. Maar voor de eerste safety car lagen we natuurlijk eerste en tweede en als je dan eerste en vierde wordt, dan ben je ook teleurgesteld. Maar er is geen sprake van verdeeldheid binnen het team, dat is een ding dat zeker is.”

Over het onderonsje met Binotto na de race vertelt Leclerc: “Hij was in eerste instantie behoorlijk boos op me, omdat hij zag dat ik extreem teleurgesteld was. Maar hij begreep die teleurstelling natuurlijk ook wel, dus hij wilde ook checken of ik oké was en dat ik me realiseerde dat ik ook een goede prestatie had geleverd, gezien de situatie waarin ik zat na de safety car.” Leclerc bevestigt dat hij Binotto afgelopen week in Monaco opnieuw heeft gezien, maar merkt op dat die ontmoeting niet specifiek te maken had met de gebeurtenissen op Silverstone. “Dat is iets wat we wel vaker doen. Hij kwam naar Monaco, omdat de laatste vijf races vrij zwaar voor me zijn geweest en ik gewoon even thuis en weg van alles wilde zijn, zodat ik er dit weekend weer vol tegenaan kan gaan.”

Betere communicatie

Volgens Leclerc weet Ferrari inmiddels hoe het strategisch beter had kunnen handelen op Silverstone en zijn er voor de Grand Prix van Oostenrijk enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de communicatie binnen het team. “Ik denk dat ik het zelf niet op een andere manier had kunnen doen. Maar het team heeft een paar dingen veranderd als het gaat om hoe we communiceren tijdens een race, zodat we nu beter voorbereid zijn op bepaalde momenten. Zodra de safety car naar buiten gaat, moet je een beslissing kunnen nemen. Als je daar niet klaar voor bent, wordt het moeilijk. We hebben als team dus een paar zaken veranderd, waar ik verder niet over in detail zal treden.” Of hij Ferrari ook verzocht heeft om meer prioriteit te geven aan het gevecht om de wereldtitel? Leclerc: “Het is niet aan mij om daar iets over te zeggen.”

Video: Binotto na de race op Silverstone over de teleurstelling bij Leclerc