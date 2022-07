F1 Grand Prix van Oostenrijk 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Nog geen week na de spectaculaire GP van Groot-Brittannië kwamen de Formule 1-coureurs vrijdagmiddag alweer in actie op de Red Bull Ring, waar dit weekend de Grand Prix van Oostenrijk verreden wordt. Voor de tweede keer dit seizoen staat er een sprintrace op het menu en dat betekent dat de late vrijdagmiddag niet gebruikt wordt voor de tweede training, maar voor de kwalificatie. Daarin wordt de startvolgorde bepaald voor de zaterdagse sprintrace, terwijl de snelste man voor de statistieken ook de pole-position krijgt. Maar wie slaagt erin om dat voor elkaar te krijgen?

Afgaande op de enige trainingssessie lijkt Max Verstappen de favoriet. De Red Bull-coureur won in 2018, 2019 en twee keer in 2021 op het thuiscircuit van zijn werkgever en hij begon het raceweekend sterk door in de eerste training de snelste tijd te klokken. Op zowel de mediums als de softs liet Verstappen een sterk tempo zien, terwijl hij aan het eind van de sessie ook vast begon met voorbereidingen op de races. Pakt Verstappen straks zijn derde pole-position van het F1-seizoen 2022?

De voornaamste tegenstand lijkt dit weekend ook weer te komen van Ferrari en Mercedes, dat met Charles Leclerc en George Russell op de posities twee en drie eindigde in VT1. Op een rondje dat iets meer dan 1 minuut en 6 seconden kost, keken beide coureurs echter al tegen een fikse achterstand van respectievelijk 0,25 en 0,4 seconde. Daarachter volgde Sergio Perez, terwijl Lewis Hamilton en Carlos Sainz daar nog achter eindigden. Kunnen zij het gat met Verstappen verkleinen en voor pole-position gaan, of is dat te hoog gegrepen? En wat kunnen Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher, die sterk in de top-tien eindigden? En weet McLaren zich te herstellen na een eerste training vol problemen?

Op deze vragen gaat vanaf 17.00 uur een antwoord komen, want dan springt het licht op groen voor de start van de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix. Via het onderstaande liveblog houden onze F1-journalisten ter plaatse je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het asfalt.