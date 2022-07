Perez over updates Red Bull: "Voel me niet meer zo comfortabel"

De eerste fase van het Formule 1-seizoen 2022 verliep uitstekend voor Sergio Perez. In Saudi-Arabië pakte hij de eerste pole-position in zijn loopbaan en enkele weken later won hij de Grand Prix van Monaco. Dat werd beloond met een nieuw tweejarig contract, al was de handtekening onder die deal al voor het raceweekend in het prinsdom gezet. De Mexicaan leek zich prima thuis te voelen in de nieuwe generatie wagens en kon teamgenoot Max Verstappen regelmatig het vuur na aan de schenen leggen. Het high rake-concept en de nerveuze achterkant die de RB16B karakteriseerden, pasten beter bij de stijl van de Nederlander.

Na het succes in Monaco is Perez wat weggezakt. Dat heeft volgens hem te maken met de ontwikkelingsrichting die het team is ingeslagen. De updates passen minder goed bij zijn rijstijl, zo zegt hij in gesprek met geselecteerde media waaronder Motorsport.com: “De ontwikkeling van de auto is… Laat ik het zo zeggen: ik voel me niet meer zo comfortabel in de auto als aan het begin. We hebben dus wat werk voor de boeg om te achterhalen wat er precies gaande is. Het glipt me gewoon door de vingers, hoe goed ik me in het begin voelde.”

“Ik wil Max verslaan”

De rijder uit Guadalajara staat op dit moment tweede in de strijd om de wereldtitel, op 34 punten van zijn leidende teammakker. Zijn titeldroom staat echter nog niet in de ijskast, verzekert hij: “Ik wil Max verslaan. Dat is geen geheim. Maar ik wil ook dat het hele Red Bull-team het geweldig doet. Zeges van Max zijn niet goed voor mijn titelaspiraties. Maar aan het einde van de dag ben ik Meneertje Vrolijk, want het is mijn team. De competitie neemt alleen maar toe. Het is belangrijk om hard te blijven werken en stappen te maken. Met nog een paar nulscores zijn mijn titelkansen om zeep. Hopelijk zijn de betrouwbaarheidsproblemen nu verholpen en halen we de finish. Dat is het belangrijkste.”