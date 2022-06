Officieel: Perez verlengt contract bij Red Bull Racing tot en met 2024

Op weg naar het podium in Monte Carlo – waar teambaas Christian Horner zelf mee naartoe ging – grapte Sergio Perez al dat hij zijn nieuwe F1-contract wellicht iets te vroeg had getekend. Hij had het salaris met zijn prestigieuze zege in het prinsdom immers nog wat op kunnen drijven. In de persconferentie na afloop grapte Perez dat het slechts om een fles champagne zou gaan, waarop Max Verstappen lachend inhaakte: “Nou, wat je vandaag hebt gedaan, helpt misschien wel hoor.”

Realiteit is dat Perez zijn handtekening voordien al onder een nieuw Red Bull-contract had gezet. De officiële bevestiging daarvan is dinsdagmiddag gekomen, waarbij Red Bull Racing ook heeft laten weten dat het om een deal tot het eind van 2024 gaat. Doordat Verstappen zijn contract al eerder had opengebroken, heeft Red Bull voor de komende tweeënhalf jaar stabiliteit met de coureurs. Tel daarbij op dat ook Christian Horner zijn dienstverband als teambaas al met vijf jaren had verlengd en het streven van Helmut Marko – om juist stabiliteit te creëren – krijgt aardig vorm.

De aankondiging van de nieuwe verbintenis maakt de jubelweek van Perez, die in Monaco zijn derde Formule 1-zege boekte, helemaal compleet: "Voor mij is dit een ongelooflijke week geweest. Het winnen van de Grand Prix van Monaco is een droom voor iedere coureur en om dat op te volgen met de aankondiging dat ik tot en met 2024 bij het team blijf, maakt me ontzettend blij. Ik ben zo trots om lid te zijn van dit team en voel me hier helemaal thuis. We werken goed samen en mijn relatie met Max, zowel op als naast de baan, is uitstekend. Dat helpt ons zeker om vooruitgang te boeken. We hebben als team een geweldig momentum te pakken en dit seizoen is dat aan alles te zien. Ik ben erg enthousiast om te zien waar dat ons in de toekomst nog meer gaat brengen."

De nieuwe deal voor Perez is natuurlijk goed nieuws voor de Mexicaan, maar wel een nadeel voor Pierre Gasly. De Fransman heeft meermaals aangegeven dat hij een tweede kans bij het topteam verdient, maar die mogelijkheid gaat er de komende tweeënhalf jaar niet komen - onder normale omstandigheden in ieder geval niet. Gasly heeft een doorlopend contract tot het eind van 2023 bij het Red Bull-concern en heeft al aangegeven dan ofwel te willen promoveren naar Red Bull Racing ofwel buiten de deur te kijken. Door het nieuwe contract van Perez is die laatstgenoemde optie reëel.