F1 GP Monaco 2022 liveblog: Volg de tweede vrije training

Na de persconferenties in de ochtend mochten de twintig Formule 1-coureurs om 14.00 uur beginnen aan de actie op de baan tijdens de eerste vrije training voor de GP van Monaco. De opening van het weekend op het krappe stratencircuit bevestigde het beeld eigenlijk het hele seizoen al zichtbaar is: Ferrari en Red Bull hebben een voorsprong op de concurrentie, maar geven elkaar weinig toe. Nummer vier Max Verstappen gaf slechts twee tienden toe op snelste man Charles Leclerc, die enkele weken na zijn crash tijdens de Historic Monaco GP sterk aan het F1-weekend is begonnen. Kan de Monegask die goede vorm vasthouden tijdens de tweede training, of wordt hij van de eerste plek verdreven door een van zijn concurrenten?

Ook McLaren maakte een prima indruk tijdens de eerste training in Monaco. Ondanks zijn ontstoken keelamandelen zette Lando Norris zijn MCL36 keurig op de vijfde positie als best of the rest, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo de zevende tijd klokte. De Britse formatie was voorafgaand aan het weekend niet zeker of de bolide wel goed voor de dag zou komen in Monaco, ondanks de prima prestaties in de derde sector in Barcelona. Vooralsnog lijkt dat dus wel het geval te zijn, maar kan McLaren ook in VT2 de naaste achtervolger van Red Bull en Ferrari zijn? Of slaagt Mercedes erin om zich te herstellen na P8 en P10 in de eerste training?

Daarvoor lijkt de regerend constructeurskampioen wel het gestuiter onder controle te moeten krijgen. Met name Lewis Hamilton sprak in VT1 zijn frustratie uit over het vele gehobbel van zijn auto, al waren er ook diverse coureurs van andere teams die erover klaagden. Teambaas Toto Wolff benadrukte echter dat dit geen porpoising was, maar dat de stijve auto's en het hobbelige asfalt de schuldigen zijn. Wel wordt het interessant om te zien welke teams daar het beste mee omgaan.

Om 17.00 uur krijgen de coureurs de eerstvolgende kans om te checken of het gestuiter onder controle is en hoe de auto ervoor staat ten opzichte van de rest, want dan begint de tweede vrije training voor de GP van Monaco. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de eerste vrije training.