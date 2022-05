Leclerc aan kop na eerste training GP van Monaco, Verstappen vierde

Om 14.00 uur ging in Monte Carlo het licht op groen voor de eerste oefensessie. Max Verstappen ging als eerste de baan op, al snel gevolgd door de rest van het veld. Nadat in de eerste minuten van de training verschillende namen bovenaan in de tijdentabel hadden gestaan, waren het de gebruikelijke namen die met elkaar om P1 wedijverden. De sessie was tien minuten oud toen Charles Leclerc op de medium band 1.15.883 reed, waar Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz met een duizendste onder ging door op dezelfde compound 1.15.882 neer bezetten. De Monegask heroverde P1 even later met 1.15.714, waarna Verstappen op de harde band 1.15.327 op de klokken bracht.

De grote vraag voorafgaand aan de eerste actie van het weekend was hoe de nieuwe 2022-auto’s zich zouden gedragen op het krappe stratencircuit. Lewis Hamilton denderde bij het zwembad over de kerbs en liet aan zijn engineer weten erg veel last te hebben van porpoising. “The bouncing is crazy, mate”, vatte de zevenvoudig wereldkampioen de situatie in de Mercedes-auto voor zijn engineer samen. Er zijn dan misschien niet veel lange rechte stukken in Monaco, mogelijk dat het hobbelige karakter van het circuit het stuiteren in de hand werkt.

Na twintig minuten moest de rode vlag gezwaaid worden voor Mick Schumacher. De Duitser had zijn wagen met een probleem bij de ingang van de pitstraat geparkeerd. Fernando Alonso deed een poging om de pits in te rijden door om de Haas heen te sturen, maar reed zichzelf klem, waarmee de ingang van de pitstraat even helemaal geblokkeerd was. Alonso kon op eigen kracht zijn weg vervolgen, de auto van Schumacher moest door de marshals naar de pits worden geduwd.

Nadat de VF-22 aan de kant was, was het verrassend Lando Norris die een nieuwe snelste tijd reed. De Brit, die eerder op de dag nog de persconferentie liet schieten omdat hij nog herstellende is van ontstoken keelamandelen, bracht zijn McLaren naar 1.15.301 en maakte daar vervolgens nog 1.15.056 van. Daniel Ricciardo zorgde ervoor dat het team uit Woking even eerste en tweede stond door het stratencircuit te ronden in 1.15.241. Met nog twintig minuten te gaan nam Red Bull over aan de kop van de tijdenlijst. Verstappen kwam op de medium band tot 1.14.712 en sloot Perez aan met 1.14.900. Sainz was daarna rap onderweg - hij ging paars in de eerste twee sectoren - maar stuitte in de laatste sector op verkeer en bleef daardoor voor dat moment hangen op de dertiende plaats in de tijdenlijst. Leclerc noteerde daarop 1.14.746, die hem tussen de twee Red Bulls op P3 bracht.

Met nog iets meer dan tien minuten voor de boeg legde Leclerc beslag op de eerste stek door 1.14.531 te rijden, waar Sainz met 1.14.601 een fractie onder ging. Perez kwam ook niet aan de tijd van Leclerc met 1.14.570, maar was daarmee dus wel sneller dan Sainz. Verstappen verremde zich fors voor Ste. Devote en moest met zijn eerdere 1.14.712 genoegen nemen met de vierde tijd. Onder meer ook Leclerc schoot even rechtdoor in de eerste bocht.

Norris was uiteindelijk vijfde bij aanvang van het weekend, terwijl Pierre Gasly op een paar honderdsten van de McLaren-coureur de zesde tijd klokte. Ricciardo trapte het weekend af op P7. George Russell, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton lieten bij aanvang van het weekend respectievelijk de achtste, negende en tiende tijd noteren. Bij Valtteri Bottas was er een probleem. De Alfa Romeo-coureur ging slechts twee keer de baan rond en eindigde zonder tijd onderaan in de tijdenlijst.

Om 17.00 uur begint de tweede vrije training voor de Grand Prix van Monaco.

Uitslag eerste training F1 Grand Prix van Monaco