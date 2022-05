Mercedes stuitert weer in Monaco: "Onze auto is stijf, maar wel snel"

Dit jaar mogen coureurs voor het eerst de nieuwe auto's met het grondeffect aan de tand voelen in Monaco en dat hebben ze geweten ook. Het zicht is in deze auto's iets minder, al is dat voor de meeste rijders nog niet het belangrijkste punt gebleken. De 2022-auto's zijn namelijk ook een stuk stijver - waar de 18 inch-wielen overigens ook een rol in spelen - waardoor vele coureurs zich via de boordradio beklaagden over het gebrek aan comfort. Stijve auto's leiden er in combinatie met een lage rijhoogte toe dat coureurs flink stuiteren en de hobbels van een stratencircuit behoorlijk voelen.

Alhoewel veel teams hun bolides zagen stuiteren, spande Mercedes de kroon. George Russell en met name Lewis Hamilton hebben de ongemakken veelvuldig kenbaar gemaakt via de boordradio. "Soms komt het stuiteren bij ons door aerodynamische dingen met de vloer [porpoising] en soms door de stijfheid, vandaag komt het puur door de stijfheid", legt teambaas Toto Wolff na de eerste oefensessie uit.

Gevraagd of Mercedes de auto zo stijf moet hebben om mee te kunnen komen, reageert de Oostenrijker: "Nou, het lijkt erop dat onze auto wel werkt. We waren namelijk snel. Aan het einde van de sessie misschien niet meer toen we lange runs op de harde band deden, maar al met al waren we wel snel. Er valt op deze manier alleen goed niet mee te rijden voor onze coureurs." Dat laatste betekent dat Mercedes een compromis moet vinden tussen snelheid en comfort. Een hogere rijhoogte lost veel van de problemen op, maar betekent ook dat je onherroepelijk rondetijd in gaat leveren. Het maakt dat Wolff die optie liever niet wil kiezen voor de rest van het weekend.

"We moeten nog wat met de afstelling aan de slag en zorgen dat we de auto iets comfortabeler voor onze coureurs krijgen." Dat mag echter niet ten koste gaan van de snelheid. Hamilton vroeg aan het eind van de sessie om bescherming van de ellebogen en volgens Wolff moet hij het tot op zekere hoogte doen met wat hij heeft. "Natuurlijk, want je wilt een snelle auto. Als de auto snel is, kan Lewis alle pads ter bescherming krijgen die hij maar wil hebben." De Oostenrijker voegt toe dat Monaco een uniek circuit is en dat Mercedes op conventionele banen iets minder last moet hebben. "We komen in ieder geval dichter bij Ferrari en Red Bull en leren meer over onze auto, dat is positief."