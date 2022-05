De Britse McLaren-coureur vertelde vorige week zaterdag in Spanje zich niet fit te voelen. Niet veel later bevestigde het Engelse raceteam dat Lando Norris met ontstoken keelamandelen - ook wel tonsillitis genoemd - kampte. Na een pittige Grand Prix finishte Norris als achtste in Barcelona. Het racetalent had het door de extreme Spaanse hitte duidelijk moeilijk op de startopstelling kort voorafgaand aan de race. Hoewel F1-coureurs na de wedstrijd verplicht zijn zich te melden bij de pers, kreeg Norris toestemming om de media-activiteiten over te slaan. Ook de persconferentie op de vrijdag in Monaco mocht hij aan zich voorbij laten gaan, zodat Norris kon focussen op zijn herstel.

De eerste training in Monte Carlo is inmiddels afgewerkt. De Brit klokte daar de vijfde tijd achter Ferrari en Red Bull en was een tiende sneller dan teamgenoot Daniel Ricciardo. McLaren-teambaas Andreas Seidl laat weten dat het team hard had gewerkt om ervoor te zorgen dat Norris zo fit mogelijk zou zijn voor Monaco. Hoewel hij nog niet helemaal is hersteld, denkt Seidl dat hij het hele weekend gewoon van de partij kan zijn.

"Na de race in Barcelona was het van belang hem alle tijd te geven om te herstellen", antwoordt Seidl op een vraag van Motorsport.com. "Hij is veel geholpen door onze teamarts en zijn persoonlijke trainer. Zij hebben ervoor gezorgd dat hij met zoveel mogelijk energie de garage kon verlaten voor de eerste sessie. En dat is gebeurd. Hij is waarschijnlijk nog niet honderd procent, maar het gaat al een stuk beter. Ik verwacht geen problemen voor de rest van het weekend."