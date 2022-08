F1 GP van Hongarije 2022 liveblog: Volg de race

Niemand had voorzien dat George Russell kort na het vallen van de vlag in Q3 de snelste tijd zou gaan rijden. Het F1-team van Mercedes had op een snikhete vrijdag totaal geen tempo en ook VT3 gaf geen duidelijk beeld van de snelheid. Tot ieders verbazing bemachtigde Russell pole in Hongarije en bleef hij Ferrari-coureur Carlos Sainz met slechts 0.044 seconde voor. Charles Leclerc sloot aan op P3. De Monegask kreeg zijn banden niet onder controle in de kwalificatie, maar liet achteraf weten vertrouwen te hebben in de race pace. Kan Russell de druk van de Italianen weerstaan en zijn eerste race in de Formule 1 winnen of kan Ferrari een tik uitdelen aan Red Bull door de Brit te verschalken?

Max Verstappen kende een dramatische zaterdag. De regerend wereldkampioen reed een sterk tempo in de eerste twee kwalificatiedelen, maar kreeg in Q3 te maken met motorproblemen. Hij kwam niet verder dan de tiende tijd. Dat maakte het drama bij Red Bull compleet, want Sergio Perez strandde in Q2 en start als elfde. De auto's van beide heren zijn wel voorzien van nieuwe power unit-componenten, al levert ze dit geen straf op. De snelheid van de RB18 in de race is dit seizoen sterk gebleken, maar inhalen is geen eenvoudige klus in Hongarije. Kunnen Verstappen en Perez zich naar voren vechten en eventueel het podium halen of gaan de mannen een lastige race krijgen?

Achter Russell en de beide Ferrari's vinden we Lando Norris (P4) en Esteban Ocon (P5). De MCL36 van McLaren past goed bij de technische Hungaroring en Ocon wist zijn teamgenoot Fernando Alonso voor te blijven. De Spanjaard start als zesde, voor Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo. De strijd in het middenveld blijft onverminderd spannend. Volg alles via ons liveblog bij de Grand Prix van Hongarije, dat ook wordt voorzien van video's om niets van de actie te missen.