Nieuwe motor Verstappen, maar geen straf voor GP van Hongarije

Max Verstappen beleefde een frustrerende zaterdagmiddag op de Hungaroring. De regerend wereldkampioen achtte Ferrari vrijdag een maatje te groot in het droge, maar na veranderingen aan de afstelling bleek de Nederlander in zijn Red Bull meer dan behoorlijk mee te kunnen. Pole-position leek tot zijn eigen verrassing ineens mogelijk, totdat Q3 in een grote teleurstelling zou eindigen. In de eerste run maakte Verstappen zelf een foutje in de tweede bocht, waarna hij voor de tweede run geen vermogen meer had.

Red Bull wees naar een motorisch probleem en daardoor komt de motorwissel voor de race niet als een grote verrassing. Het team uit Milton Keynes heeft uit voorzorg ook maar meteen ingegrepen bij beide auto's, aangezien ook Perez van een nieuwe motor is voorzien. Die wissels leveren Verstappen en Perez echter geen straf of start vanuit de pitstraat op. Met de gewisselde componenten blijven de mannen namelijk binnen de pool. Het gaat concreet om een nieuwe interne verbrandingsmotor, turbo, MGU-H, MGU-K en uitlaatsysteem. Met alle genoemde componenten, behalve de uitlaat, bereikt Verstappen nu de limiet waardoor er in de tweede seizoenshelft nog wel straffen zullen volgen.

De enige andere mogelijkheid om tegen een start vanuit de pitstraat aan te lopen, was het overtreden van de parc fermé-regels geweest. Die zijn vanaf Silverstone echter veranderd, waardoor coureurs nu tussen de kwalificatie en de race van motor mogen wisselen zolang die maar van dezelfde spec is, met dezelfde motorstand wordt gebruikt en nog binnen de pool valt. Verstappen voldoet aan alle voorwaarden, waardoor hij om 15.00 uur gewoon vanaf P10 mag komen.

Pierre Gasly voldoet op zijn beurt niet aan de voorwaarden. De Fransman is eveneens van een nieuwe Honda-krachtbron voorzien, al valt die niet meer in de pool. Gasly gaat met verschillende onderdelen over de limiet heen, waardoor een straf voor hem onvermijdelijk is. Het betekent dat de man met startnummer 10 de Hongaarse Grand Prix vanuit de pitstraat zal aanvangen. Heel groot is de schade voor hem echter niet. Op basis van de kwalificatie zou hij sowieso al op de laatste rij staan (P19), waardoor een tactische motorwissel om extra componenten in de pool te krijgen verstandig is.