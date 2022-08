Red Bull Powertrains haalt weer een kopstuk weg bij Mercedes

Achter de schermen zit Red Bull bepaald niet stil, zeker niet op motorisch vlak. Zo werkt het team uit Milton Keynes momenteel op twee sporen tegelijk. Om te beginnen gaat Red Bull een relatie met de VW Group aan, die in 2026 moet leiden tot een innige samenwerking met Porsche. Zoals in de paddock al langer bekend is en afgelopen week naar buiten is gekomen, zal het Duitse sportwagenmerk zich voor vijftig procent inkopen in de F1-tak van Red Bull. Het wordt dus een samenwerking 'auf Augenhöhe', waardoor Red Bull Racing met Porsche-motoren gaat rijden.

Dat Porsche-project zal in Milton Keynes worden opgezet en de handen ineenslaan met Red Bull Powertrains, de eigen motorentak van Red Bull, waar momenteel hard aan wordt gewerkt. Die afdeling bestaat uit een gemêleerd gezelschap. Zo zijn er mensen van Honda overgestapt, heeft Red Bull eigen mensen doorgeschoven en is er al ingekocht bij rivaal Mercedes. Dat laatste heeft onder meer geleid tot de overstap van Ben Hodgkinson, die binnen de motorische tak van Mercedes (Mercedes' High Performance Powertrains genaamd) een belangrijke speler was. Vanaf 2017 werkte Hodgkinson namelijk als 'head of mechanical engineering'. Na een dienstverband van twintig jaar bij het merk met de ster heeft Red Bull hem echter weg kunnen kapen, tot onvrede van Toto Wolff.

Tijdens het raceweekend in Hongarije kan Motorsport.com melden dat Red Bull Powertrains nog een kopstuk van Mercedes weet te strikken. Het gaat ditmaal om de Brit Phil Prew, die tot voor kort als chief engineer werkzaam was bij de motorendivisie van Mercedes. Hij is het nieuwe doelwit van Red Bull gebleken en volgens informatie van deze site hebben beide partijen overeenstemming bereikt, waardoor Prew een hooggeplaatste functie krijgt binnen Red Bull Powertrains. Prew is sinds 1997 werkzaam in de Formule 1, toentertijd bij McLaren. Hij fungeerde onder meer als race-engineer van David Coulthard, Juan-Pablo Montoya en Lewis Hamilton. In 2016 maakte Prew de overstap naar Mercedes, waar hij ruim zes jaar werkzaam is geweest. Bij McLaren werkte Prew onder meer samen met Adrian Newey, waardoor de link snel is gelegd. Een officiële aankondiging over zijn startdatum is er nog niet, al ligt voor de hand dat hij eerst een periode van verplicht verlof moet opnemen.

Door het inkopen bij Mercedes hoopt Red Bull zoveel mogelijk kennis te vergaren richting het nieuwe motorreglement dat in 2026 van kracht is. Zo blijven de intellectuele eigendommen van de huidige motor weliswaar bij Honda liggen, maar heeft Red Bull Powertrains door het overnemen van Honda-mensen wel degelijk kennis van de Japanse motoren in huis. Gecombineerd met knowhow vanuit de VW Group en Mercedes moet dit een competitief geheel vormen richting 2026.