Masi doet boekje open na Abu Dhabi: "Alles naar mijn hoofd gekregen"

Om te zeggen dat de ontknoping van het Formule 1-seizoen 2021 veel stof heeft doen opwaaien, zou nog een understatement van jewelste zijn. Het hele seizoen is gekleurd door de rivaliteit tussen Red Bull en Mercedes, een tweestrijd die onder het kunstlicht van Abu Dhabi tot een kookpunt is gekomen. Lewis Hamilton leek die zondag lang met de wereldtitel aan de haal te gaan, totdat een late safety car voor hem zoals bekend roet in het eten heeft gegooid. Masi wilde de race niet achter de safety car laten eindigen om een sof te voorkomen en besloot daardoor niet alle auto's met een ronde achterstand voorbij de leider te laten, maar alleen de bolides tussen Hamilton en Verstappen.

Het is wat de FIA later een 'menselijke fout' is gaan noemen in het onderzoeksrapport naar aanleiding van de race, al is daar wel meteen bij gezegd dat Masi met de beste bedoelingen heeft gehandeld. Bovendien had hij als wedstrijdleider ook de bevoegdheid om het reglement te 'overrulen' indien nodig. Dat alles neemt echter niet weg dat Masi na Abu Dhabi bijzonder veel over zich heen heeft gekregen. Als hij in gesprek met de Australische Daily Telegraph terugblikt op die periode laat Masi onder meer optekenen: "Er zaten hele donkere dagen bij. Ik heb doodsbedreigingen ontvangen en berichten dat ze achter mij en mijn familie aan zouden gaan."

Met name op de sociale media heeft Masi naar eigen zeggen veel te verduren gehad. "Die berichten waren echt schokkend: racistisch, beledigend, eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken. Ze bleven ook maar komen, het hield niet op. En niet alleen op Facebook, maar ook op LinkedIn, wat toch een professioneel platform voor zaken zou moeten zijn. Overal kreeg ik met dezelfde verwensingen te maken."

Buiten die sociale media om probeerde Masi met zo min mogelijk mensen over de F1-nasleep te praten. "Ik wilde eigenlijk met niemand meer praten, zelfs niet met mijn familie of vrienden. Alleen met familieleden die heel dicht bij mij staan heb ik erover gesproken, maar ook slechts heel kort." Professionele hulp heeft Masi niet gezocht, al erkent hij dat alle haat wel sporen heeft nagelaten. "Fysiek heeft het enige impact gehad, maar mentaal nog veel meer. Ik wilde eigenlijk alleen maar in een bubbel zijn en zo min mogelijk praten. Ik wilde alleen zijn, al was dat natuurlijk ook lastig in zo'n periode. Maar goed, al deze ervaringen hebben mij als mens wel veel sterker gemaakt", sluit Masi nog met een positieve noot af.