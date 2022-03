F1 GP Bahrein 2022 liveblog: Volg de race

Zaterdag moesten de Formule 1-teams voor het eerst echt in hun kaarten laten kijken tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Sinds de start van de wintertest in Barcelona werd gespeculeerd over wie op het juiste pad zouden zijn en wie de plank hebben misgeslagen, maar tijdens de kwalificatie kwam er voor het eerst een echt antwoord op die vragen. Inhouden heeft geen zin als de startposities voor de race op zondag op het spel staan, en dus werd het tempo op zaterdagmiddag opgevoerd.

Twee teams maakten daarbij een uitgesproken sterke indruk. Net als tijdens de vrije trainingen lieten met name Red Bull Racing en Ferrari zich van voren zien. Max Verstappen was in Q2 nog de snelste van het stel, maar moet in Q3 toezien hoe de pole-position naar Charles Leclerc ging. De Monegask was met 1.30.558 de snelste en verzekerde zich van de beste startpositie. Verstappen sloot op 0,123 seconde achterstand aan op P2, 0,006 seconde daarachter nestelde Carlos Sainz Jr. zich in de tweede Ferrari. Ook de tweede Red Bull was niet ver uit de buurt, want Sergio Perez legde beslag op de vierde startplek. Dit gezelschap lijkt de favoriet voor de zege, maar wie gaat met de eerste hoofdprijs van 2022 aan de haal?

Daarachter volgt een afwisseling van positieve en negatieve uitschieters. Lewis Hamilton zette zijn Mercedes op de vijfde stek neer, maar had wellicht op meer gehoopt. Dat geldt zeker voor teamgenoot George Russell op P9. Daartussen wisten Valtteri Bottas en Kevin Magnussen juist in positieve zin te verrassen door de Alfa Romeo en de Haas op respectievelijk de zesde en zevende startpositie neer te zetten. Kunnen zij op zondag opnieuw voor een verrassing zorgen en een flinke lading punten scoren in Bahrein? Of kunnen ietwat tegenvallende teams als Aston Martin, Williams en McLaren zich herpakken na de moeizame zaterdag?

Het antwoord op deze vragen wordt zondagmiddag vanaf 16.00 uur Nederlandse tijd gegeven, want dan wordt de Grand Prix van Bahrein op gang gebracht met het doven van de startlichten. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van Formule 1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de kwalificatie!