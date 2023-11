F1 Abu Dhabi live: Volg de kwalificatie voor de F1-finale

Na twee nogal bijzondere vrije trainingen op vrijdag - waarin de eerste als een rookietest voelde en de tweede tweemaal onderbroken werd - konden de coureurs in VT3 wel de volledige zestig minuten benutten. Door de hoge baantemperaturen was deze sessie niet geheel representatief voor de kwalificatie en de race, die onder kunstlicht verreden worden. Desondanks was het wel een eerste goede graadmeter voor de teams na de rommelige vrijdag.

Dat zou een goed teken zijn voor George Russell, aangezien hij de sessie als snelste afsloot. Met name in de laatste sector maakte de Mercedes-coureur een groot verschil. Toch kwam in de slotfase van de training Lando Norris in de buurt met een ronde die slechts 95 duizendsten van een seconde langzamer was. McLaren-teamgenoot Oscar Piastri was langzamer, maar sloot wel aan op de derde plaats. Zo waren er al genoeg verrassingen, maar in die top-tien volgden er nog meer. Zo was Alexander Albon op de vierde plaats terug te vinden, waarmee hij Charles Leclerc en Max Verstappen achter zich liet. Esteban Ocon, Logan Sargeant, Yuki Tsunoda en Zhou Guanyu completeerden een bijzondere top-tien.

Dat betekende dus ook dat Sergio Perez en Lewis Hamilton de top-tien wisten te halen in VT3, net als Carlos Sainz. Laatstgenoemde beleefde een dramatische vrijdag met een crash in VT2 en kwam nu niet verder dan de twintigste en laatste tijd. Alsof die verrassingen nog niet genoeg waren, beloofden de onderlinge verschillen een spannende strijd voor de kwalificatie. Vooraan waren de gaten soms wat groter, maar uiteindelijk stond het gehele veld binnen 1,3 seconde van elkaar, met Sainz dus als hekkensluiter op 1,295 seconde van Russell verwijderd. Dat betekent dat het voor sommige coureurs dus al een spannende strijd wordt om Q2 en Q3 te bereiken. Zo gaf Hamilton na de vrijdagtrainingen al aan dat hij er niet vanuit gaat dat hij zomaar Q3 zal bereiken terwijl teamgenoot Russell een grotere kans maakt om daar wel in te slagen.

Het belooft hoe dan ook een mooie, laatste kwalificatie van het Formule 1-seizoen 2023 te worden. Wie pakt de laatste pole van het jaar, een die in negen van de veertien voorgaande edities goed was voor de zege. De kwalificatie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, wanneer het dus 18.00 uur is in de Verenigde Arabische Emiraten. Via het onderstaande liveblog van Motorsport.com blijf je met updates van journalisten ter plaatse op de hoogte van het laatste nieuws en mis je geen moment van de actie dankzij video's van Viaplay.